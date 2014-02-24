Раскрыта судьба гробницы Христа

Археологи и реставраторы завершают работу с Гробом Господним в Иерусалиме. Было решено, что святыня впервые с XVI века будет открыта для всех желающих. Паломники, пребывающие в Иерусалим, смог рассмотреть Ложе Воскресения сверху через специальное окно. Отверстие в защитной плите проделают специалисты после завершения реставрационных работ.Дальнейшую судьбу Гроба Господня раскрыла руководитель работ по реставрации Антония Марополу. Она уточнила, что уже сейчас верующие имеют доступ в храм, служения в котором проходят строго по расписанию несмотря на то, что поблизости трудятся археологи. Патриарх Святого Града Иерусалима и всей Палестины Феофил III в свою очередь рассказал, что главной трудностью стала добиться согласия представителей всех шести конфессий, владеющих храмом, на предоставления всеобщего доступа к Ложу Воскресения. "Я не вижу в этом человеческой воли, а только волю Господа. В том, что Господь благословил сейчас начать ремонт", – цитирует его Lenta.ru. Решение о ремонте Святой Кувуклии было по благословению Божьему Как писали Dni.Ru, археологи впервые за 500 лет вскрыли гробницу Иисуса Христа в храме Гроба Господня в конце октября 2016 года. Они пытаются выяснить, почему святая Елена, которая проводила раскопки в Иерусалиме, решила, что в ней захоронен Иисус Христос. Напомним, согласно Священному Писанию, Иисус Христос был распят, а затем похоронен в гробнице. Спустя три дня он воскрес. В IV веке Святая Елена, мать Константина I, во время паломничества нашла Гроб Господень, Животворящий Крест и другие предметы христианского культа.
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Депутат Верховной рады Украины от фракции "Батькивщина" Александра Кужель плеснула стакан воды в лицо своего коллеги из Радикальной партии Игоря Мосийчука. Инцидент произошел во время съемок программы Шустер LIVE при обсуждении проекта бюджета на 2017 год...»
Отец Варвары Карауловой раскритиковал вынесенный его дочери приговор Московского военного окружного суда. По его словам, он сотрудничал со следствием при условии, что бывшая студентка философского факультета МГУ имени М. В. Ломоносова пройдет по делу в качестве свидетеля...»
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала решение Верховной рады об исключении Надежды Савченко из украинской делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы. Дипломат напомнила о там, как бывшая летчица попала в ПАСЕ...»
Жители столицы после серии громких происшествий в столичной подземке все более критично относятся к работе метрополитена. Последняя волна возмущения была вызвана отсутствием резервных поездов на фиолетовой ветке: по мнению москвичей, это превращает поездку в настоящий ад...»