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Раскрыта тайна крушения Ту-154

10 января 2017, вторник, 09:00 – ИА СОЧИ-24

Раскрыта тайна крушения Ту-154
Раскрыта тайна крушения Ту-154
Эксперты Минобороны закончили анализ бортовых самописцев Ту-154, упавшего в декабре 2016 года в Черное море. Они пришли к выводу, что лайнер рухнул из-за ошибки пилотирования, перегруза и низкой высоты полета.
"На третьей минуте полета, когда лайнер находился на высоте 450 метров над уровнем моря, сработали датчики системы курсовой устойчивости. Машина стала резко терять высоту из-за проблем с закрылками", – цитирует источник Life.ru.Причиной эксперты считают ошибку второго пилота, 33-летнего капитана Александра Ровенского, перепутавшего рычаги уборки шасси и закрылков. "От этого самолет перешел в запредельный угол атаки, экипаж попытался развернуть машину, чтобы дотянуть до земли, однако сделать это уже не успел", – пояснил собеседник."У "Туполева" рукоятки уборки шасси и закрылков сделаны на козырьке кабины пилотов, между ними, над лобовым стеклом. Перепутать их можно, особенно если второй пилот, сидящий справа, в обязанности которого входит управление закрылками и шасси во время взлета, устал", – подтвердил заслуженный пилот России Виктор Саженин. Шансы на выполнение маневра для выхода из запредельного угла атаки были минимальными, поскольку самолет покинул авиабазу перегруженным. Хвостовая часть лайнера была заполнена. "О перегрузе свидетельствует тот факт, что, когда самолет начал терять высоту, первой о воду ударилась именно хвостовая часть, которая отвалилась, а затем машина правым крылом зацепила воду и рухнула в море", – пояснил источник в Минтрансе.По его словам,
родственники и сослуживцы военных, командированных в Сирию, могли попросить передать им какие-либо вещи. "А во время полета и после посадки в Сочи груз могло растрясти. Во время взлета из Сочи груз сдвинулся в хвостовую часть лайнера, и машину при внештатной ситуации с закрылками потянуло вниз", – заключил источник. Эксперты полагают, что летчики не проходили курс специальной подготовки, в противном случае у них были бы шансы на спасение. "В военных училищах, которые окончили пилоты, их вряд ли обучали, как при сбое работы закрылков на малых высотах выставить их на обратный выпуск, чтобы вывести лайнер из запредельного угла атаки", – заявил источник в комиссии по расследованию катастрофы в Сочи.Отметим, что версия с закрылками появилась после публикации фрагмента расшифровки черного ящика. Незадолго до падения один из пилотов произнес: "Закрылки, с*ка!"Напомним, что катастрофа над Черным морем произошла 25 декабря 2016 года. Самолет Минобороны Ту-154 Б-2 направлялся в Латакию с аэродрома Чкаловский, в Сочи он приземлился на дозаправку. На борту находились 92 человека, в том числе журналисты, артисты ансамбля имени Александрова и глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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