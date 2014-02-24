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Раскрыта тайна предсмертных видений

30 января 2017, понедельник, 20:15 – ИА СОЧИ-24

Раскрыта тайна предсмертных видений
Раскрыта тайна предсмертных видений
Нередки случаи, когда перед смертью у человека может проноситься перед глазами вся жизнь. Израильские специалисты установили, что это происходит из-за активации определенной части головного мозга.
К
такому выводу ученые пришли в результате масштабного исследования. В качестве
респондентов опрашивались люди, пережившие клиническую смерть.
Сотрудники медицинского
центра Хадасса разослали опросники 264 добровольцам. Ответы
респондентов оказались однотипными. Исследование подтвердило, что многие люди перед
смертью действительно видят самые яркие моменты своей жизни, сообщает РИА ФАН.
По
мнению ученых, такой процесс запускается из-за работы мозга, отвечающей за
воспоминания и сильнейшего психологического напряжения. И это отнюдь не
галлюцинации. Эксперты предположили, что подобные видения могут быть связаны с
гипоксией и слабым кровоснабжением зон мозга, отвечающих за автобиографические
воспоминания, передает Consciousness and Cognition.
По результатам опроса людей,
не имевших подобного опыта клинической смерти, выяснилось, что многие из них
сталкивались с аналогичными ощущениями в других случаях. Например, во время
дежавю или переживаний. Ученые сделали вывод, что феномен пролетающей перед
глазами жизни – это умственных процесс, свойственный здоровым людям. Наука
давно считает, что смерть человека, которую обычно констатируют вместе с
остановкой сердца, не означает единовременного прекращения работы всех органов
тела. Некоторые физиологические функции продолжают происходить в течение минут,
часов, дней и даже недель после смерти.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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