Раскрыта тайна предсмертных видений

30 января 2017, понедельник, 20:15 – ИА СОЧИ-24



Раскрыта тайна предсмертных видений

Нередки случаи, когда перед смертью у человека может проноситься перед глазами вся жизнь. Израильские специалисты установили, что это происходит из-за активации определенной части головного мозга.такому выводу ученые пришли в результате масштабного исследования. В качествереспондентов опрашивались люди, пережившие клиническую смерть.Сотрудники медицинскогоцентра Хадасса разослали опросники 264 добровольцам. Ответыреспондентов оказались однотипными. Исследование подтвердило, что многие люди передсмертью действительно видят самые яркие моменты своей жизни, сообщает РИА ФАН.Помнению ученых, такой процесс запускается из-за работы мозга, отвечающей завоспоминания и сильнейшего психологического напряжения. И это отнюдь негаллюцинации. Эксперты предположили, что подобные видения могут быть связаны сгипоксией и слабым кровоснабжением зон мозга, отвечающих за автобиографическиевоспоминания, передает Consciousness and Cognition.По результатам опроса людей,не имевших подобного опыта клинической смерти, выяснилось, что многие из нихсталкивались с аналогичными ощущениями в других случаях. Например, во времядежавю или переживаний. Ученые сделали вывод, что феномен пролетающей передглазами жизни – это умственных процесс, свойственный здоровым людям. Наукадавно считает, что смерть человека, которую обычно констатируют вместе состановкой сердца, не означает единовременного прекращения работы всех органовтела. Некоторые физиологические функции продолжают происходить в течение минут,часов, дней и даже недель после смерти.

СОЧИ 24