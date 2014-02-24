Раскрыты детали новых санкций против России

10 января 2017, вторник, 18:01 – ИА СОЧИ-24



Раскрыты детали новых санкций против России

Информационное агентство Reuters узнало о деталях новых ограничительных мер в отношении Москвы. Как сообщается, санкции будут включать в себя визовые ограничения и заморозку активов ряда физических и юридических лиц.Санкции будут введены из-за якобы вмешательства Москвы в американские выборы посредством хакерских атак, действий России в Сирии, а также ситуации на Украине, передает "Газета.ру". В новый список попадут те лица, которые, как полагают в Вашингтоне, ответственны за "значимые действия, подрывающие кибербезопасность общественной или частной инфраструктуры и институтов демократии". Кроме того, в санкционном списке окажутся те, кто каким-либо образом сотрудничал или сотрудничает с российским Минобороны и разведслужбами. Ранее СМИ сообщили, что американские сенаторы Джон Маккейн, Бен Кардин и Роберт Менденес выступили с иницативой введения новых ограничительных мер в отношении Москвы. Санкции, как пояснили члены Конгресса США, призваны наказать Россию за ее вмешательство в ход американской предвыборной кампании. Тем не менее, никаких доказательств вины Москвы в Вашингтоне так и не представили. Не оказалось их и в опубликованном на днях американской разведкой докладе о якобы российских хакерских атаках. При этом в Госдепе пояснили, что доказательства в документе отсутствуют по той причине, что "относятся к секретной информации".

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