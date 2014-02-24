Раскрыты планы Путина и Медведева на новогоднюю ночь
27 декабря 2016, вторник, 12:58 – ИА СОЧИ-24
Раскрыты планы Путина и Медведева на новогоднюю ночь
Президент России Владимир Путин проведет новогоднюю ночь в кругу семьи. Премьер-министр Дмитрий Медведев также встретит праздник с родными. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал о планах Владимира Путина на новогодние и рождественские каникулы. Президент в это время по традиции будет отдыхать на природе с друзьями и родными, сообщает газета "Известия". Отметим, что это правило он нарушил лишь однажды – в 2013 году глава государства встретил Новый год с потерпевшими от наводнения в Хабаровске.Дмитрий Медведев в свою очередь уточнил, что его семейный праздничный стол будет полностью приготовлен из отечественных продуктов. По его словам, овощи, рыба и мясо будут закуплены на российских предприятиях, созданных за последние несколько лет.Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко также проведет новогодние каникулы в России. При этом она отметила, что сам праздник она встретит в северной столице. "У меня в этом смысле традиция празднования Нового года не меняется: я буду так же в родном моем Петербурге, со своей семьей, с друзьями", – рассказала председатель Совета Федерации. Лидеры всех четырех партий, представленных в Госдуме, также встретят праздник в России. Владимир Жириновский отметил, что путешествия для него – лишний стресс, поэтому он предпочтет покататься на лыжах и санях, а также встретиться с друзьями и попариться в бане. Руководитель фракции "Единая Россия" Владимир Васильев в свою очередь заявил, что встретит праздник "в семейном кругу, с друзьями в Подмосковье". "А потом покатаемся с внучкой на лыжах и на санках, почитаем, погуляем с собаками в лесу", – заявил заместитель председателя Госдумы.Между тем Геннадий Зюганов проведет новогодние каникулы с внуками в загородном доме. "Всем внукам уже приготовил гостинцы. У меня итог года довольно хороший — Иван почти отличником стал, завоевал большой приз по танцам. Темка поступил в МГИМО на китайское отделение, он великолепно знает китайский. Я всех заставил учить разные языки", – рассказал лидер коммунистов. Сергей Миронов отметил, что после Нового года он отправиться с семьей в разные города России. "Встречу дома, на новогодних каникулах буду с семьей путешествовать по Золотому кольцу", – пояснил политик.Напомним, большинство россиян предпочли встретить Новый год в кругу семьи. Также Dni.Ru писали, что жители нашей страны в этом году, как и раньше, не скупятся на подарки друг другу.
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Глобальная Сеть на сегодняшний день генерирует виртуальные финансы, вполне сопоставимые (а то и большие) по объему с обращением денег в реальном мире. Ежедневно через счета в интернете проходят суммы с десятью нулями. Какие же финансовые инструменты для приумножения капиталов предлагает виртуальный мир?..»
В наш век электронная коммерция развивается семимильными шагами. Через Сеть ежедневно проходят миллиарды долларов. Пользователи уже давно оценили удобство электронных денег и активно пользуются онлайн-магазинами и сервисами. Однако интернет – это не только возможность потратить, но и пополнить свой кошелек. Причем не виртуально, а вполне реально...»
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова предложила подсчитать, сколько евреев переехали с Украины в Израиль за минувшие три года. Эту мысль она озвучила на фоне заявления Министра обороны Израиля Авигдора Либермана, который предложил евреям эмигрировать из Франции...»
3D-реконструкция крушения лайнера Ту-154 над Черным морем была опубликована в Сети. Она создана на основании показаний сотрудника береговой охраны пограничных войск ФСБ, ставшего свидетелем трагедии...»