Раскрыты планы Путина и Медведева на новогоднюю ночь

27 декабря 2016, вторник, 12:58 – ИА СОЧИ-24



Раскрыты планы Путина и Медведева на новогоднюю ночь

Президент России Владимир Путин проведет новогоднюю ночь в кругу семьи. Премьер-министр Дмитрий Медведев также встретит праздник с родными.Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал о планах Владимира Путина на новогодние и рождественские каникулы. Президент в это время по традиции будет отдыхать на природе с друзьями и родными, сообщает газета "Известия". Отметим, что это правило он нарушил лишь однажды – в 2013 году глава государства встретил Новый год с потерпевшими от наводнения в Хабаровске.Дмитрий Медведев в свою очередь уточнил, что его семейный праздничный стол будет полностью приготовлен из отечественных продуктов. По его словам, овощи, рыба и мясо будут закуплены на российских предприятиях, созданных за последние несколько лет.Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко также проведет новогодние каникулы в России. При этом она отметила, что сам праздник она встретит в северной столице. "У меня в этом смысле традиция празднования Нового года не меняется: я буду так же в родном моем Петербурге, со своей семьей, с друзьями", – рассказала председатель Совета Федерации. Лидеры всех четырех партий, представленных в Госдуме, также встретят праздник в России. Владимир Жириновский отметил, что путешествия для него – лишний стресс, поэтому он предпочтет покататься на лыжах и санях, а также встретиться с друзьями и попариться в бане. Руководитель фракции "Единая Россия" Владимир Васильев в свою очередь заявил, что встретит праздник "в семейном кругу, с друзьями в Подмосковье". "А потом покатаемся с внучкой на лыжах и на санках, почитаем, погуляем с собаками в лесу", – заявил заместитель председателя Госдумы.Между тем Геннадий Зюганов проведет новогодние каникулы с внуками в загородном доме. "Всем внукам уже приготовил гостинцы. У меня итог года довольно хороший — Иван почти отличником стал, завоевал большой приз по танцам. Темка поступил в МГИМО на китайское отделение, он великолепно знает китайский. Я всех заставил учить разные языки", – рассказал лидер коммунистов.Сергей Миронов отметил, что после Нового года он отправиться с семьей в разные города России. "Встречу дома, на новогодних каникулах буду с семьей путешествовать по Золотому кольцу", – пояснил политик.Напомним, большинство россиян предпочли встретить Новый год в кругу семьи. Также Dni.Ru писали, что жители нашей страны в этом году, как и раньше, не скупятся на подарки друг другу.

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