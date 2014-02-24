Раскрыты секреты "налога на тунеядцев"

16 января 2017, понедельник, 17:43 – ИА СОЧИ-24



Раскрыты секреты "налога на тунеядцев"

Новый закон о тунеядстве может затронуть не только безработных граждан. С его помощью правительство России намерено легализовать людей, работающих "в тени".В 2017 году правительство России планирует разработать несколько схем легализации людей, работающих неофициально. Предполагается, что "теневикам" придется самим за себя делать платежи в Пенсионный фонд и Фонд обязательного медицинского страхования. Кроме того, это смогут делать их работодатели, в том числе и физические лица – в том случае, если работник трудится по найму в частном секторе, например, водителем или домработницей. Об этом сообщил "Российской газете" министр труда и социальной защиты России Максим Топилин.По словам чиновника, конкретные суммы ежегодных платежей в фонды для "теневиков" пока не рассчитывались. При этом расходы на медицинское страхование по линии ОМС обходятся регионам примерно в десять тысяч рублей за одного неработающего гражданина в год. "А для того, чтобы формировать пенсионные права, должно быть минимум 15 тысяч рублей", – добавил глава ведомства.Ранее сообщалось, что за соблюдением закона о тунеядстве будут следить местные власти. Как писали Dni.Ru, в распоряжение руководителей регионов поступят списки неработающих граждан. Местным администрациям также предоставят право самостоятельно расширять список льготных категорий населения, которые не коснется "налог на тунеядство". В таком случае руководству субъекта придется доплатить недостачу в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования.Напомним, речь идет о перспективе введения ежегодных платежей для людей, нигде официально не работающих и не зарегистрированных в статусе безработных.За таких граждан взносы в систему обязательного медицинского страхования платит регион. Между тем в настоящее время подоходный налог с минимальной зарплаты составляет 11,7 тысячи рублей в год.

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