Раскрыты секреты новогоднего стола Путина

29 декабря 2016, четверг, 18:28 – ИА СОЧИ-24



Раскрыты секреты новогоднего стола Путина

Президент России Владимир Путин в этом году на официальных приемах демонстрировал тягу к простой здоровой пище. Главе государства готовят из продуктов, поступающих на кремлевскую кухню из подсобных хозяйств Управделами президента России.Кремлевские повара рассказали о гастрономических предпочтенияхВладимира Путина и его окружения. Они признались, что 2016 год был для кремлевскойкухни непростым.Прежде всего, последствия кризиса и инфляции заставили повысить на15-20% цены в столовых и кафе Госдумы, Правительства России, Совета Федерации иКремля. Кроме того, едоки стали более требовательными. Почти все ингредиенты,из которых им готовили, поступали на кухню из подсобных хозяйств Управделамипрезидента России. Из этих же продуктов готовят и для самого главы государства,сообщает "Московский Комсомолец".Главное новшествоуходящего года – для всех столовых разработали единое меню с одинаковымиценами. Всего в нем 368 первых и вторых блюд. Меню рассчитано на три недели, втечение которых ни одно не повторяется. Поварам разрешили добавлять по своемуусмотрению не больше восьми блюд, не включенных в единое меню.Еще одно новшествогода – это то, что в столовых высших органов власти стали проходить Днинациональной кухни. Больше всего в этом преуспели повара Дома Правительства:там экзотику представляли минимум раз в месяц. Больше всего успехомпользовались итальянские дни.Экзотику высшие лица страны любили разбавить простыми блюдами.Например, салатом из квашенной капусты с клюквой, а также традиционно русскимирасстегаями, курниками, холодцами и сбитнями.К Новому году в кремлевскихстоловых принимали заказы. Новогоднее меню разработали для тех, у кого нетвремени самому закупать продукты и готовить. Заказы прекратили принимать 28декабря, а готовые блюда выдадут 30 и 31 числа. В основном чиновники и депутатызаказывали утку, стерлядку, заливное и торт.Кремлевские повара рассказали о том, что будет на столе у президентаРоссии. Так, Владимир Путин в Новый год полакомится среди прочего рулетомиз индейки с беконом и стерлядкой, запеченной с овощами.

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