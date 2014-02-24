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Раскрыты секреты новогоднего стола Путина
29 декабря 2016, четверг, 18:28 – ИА СОЧИ-24
Кремлевские повара рассказали о гастрономических предпочтениях
Владимира Путина и его окружения. Они признались, что 2016 год был для кремлевской
кухни непростым.
Прежде всего, последствия кризиса и инфляции заставили повысить на
15-20% цены в столовых и кафе Госдумы, Правительства России, Совета Федерации и
Кремля. Кроме того, едоки стали более требовательными. Почти все ингредиенты,
из которых им готовили, поступали на кухню из подсобных хозяйств Управделами
президента России. Из этих же продуктов готовят и для самого главы государства,
сообщает "Московский Комсомолец".
Главное новшество
уходящего года – для всех столовых разработали единое меню с одинаковыми
ценами. Всего в нем 368 первых и вторых блюд. Меню рассчитано на три недели, в
течение которых ни одно не повторяется. Поварам разрешили добавлять по своему
усмотрению не больше восьми блюд, не включенных в единое меню.
Еще одно новшество
года – это то, что в столовых высших органов власти стали проходить Дни
национальной кухни. Больше всего в этом преуспели повара Дома Правительства:
там экзотику представляли минимум раз в месяц. Больше всего успехом
пользовались итальянские дни.
Экзотику высшие лица страны любили разбавить простыми блюдами.
Например, салатом из квашенной капусты с клюквой, а также традиционно русскими
расстегаями, курниками, холодцами и сбитнями.
К Новому году в кремлевских
столовых принимали заказы. Новогоднее меню разработали для тех, у кого нет
времени самому закупать продукты и готовить. Заказы прекратили принимать 28
декабря, а готовые блюда выдадут 30 и 31 числа. В основном чиновники и депутаты
заказывали утку, стерлядку, заливное и торт.
Кремлевские повара рассказали о том, что будет на столе у президента
России. Так, Владимир Путин в Новый год полакомится среди прочего рулетом
из индейки с беконом и стерлядкой, запеченной с овощами.
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