ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве

Расследование крушения Ту-154 затягивается

28 февраля 2017, вторник, 19:44 – ИА СОЧИ-24

Расследование крушения Ту-154 затягивается
Расследование крушения Ту-154 затягивается
Расследование уголовного дела по факту крушения лайнера Ту-154 в акватории Черного моря продлили на два месяца. Эксперты не смогли собрать исчерпывающую фактологическую базу в установленный срок.
"Следствие по уголовному делу об авиакатастрофе самолета Ту-154 Минобороны России близ Сочи будет продлено еще на два месяца с 25 февраля", – цитирует РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Он отметил, что следователь по веским причинам не успел провести все необходимые экспертизы, поэтому обратился в суд с ходатайством о продлении разбирательства."На расследование первоначально отводится два месяца. Оно не завершено", – заявил источник. "В связи с большим объемом следственных действий и незавершенностью судебно-технических экспертиз срок расследования дела продлен до 25 апреля", – цитирует другого информатора "Газета.ru".Министр транспорта России Максим Соколов прежде призвал воздержаться от публикации информации из недостоверных источников. По словам главы ведомства, прежде всего необходимо дождаться официальных результатов расследования. Напомним, ранее Dni.Ru писали о трудностях, возникших у экспертов при выяснении причин трагедии Ту-154. За два месяца специалисты так и не пришли к единому мнению, а распространенная версия о неисправности закрылков была раскритикована в том числе и сотрудниками Минобороны.Члены комиссии по расследованию авиакатастрофы отрицают версии внешнего воздействия и технической неисправности Ту-154. Они утверждают, что все системы лайнера работали исправно до его соприкосновения с поверхностью моря. При этом они уточнили, что пилот по неизвестным причинам пытался повернуть самолет. "Зачем – пока объяснить трудно", – сказал источник, предположив, что командир мог увидеть стаю птиц или мираж. Эксперты планируют создать математическую модель последнего полета лайнера с учетом исходных параметров. Это позволит исключить или подтвердить версии трагедии, а также поможет понять, могли ли пилоты спасти самолет.
Напомним, самолет Ту-154 Минобороны, направлявшийся на сирийскую авиабазу Хмеймим, потерпел крушение
25 декабря 2016 года
рядом с Сочи над Черным морем. На борту находились 92 человека, в том числе журналисты, артисты военного ансамбля имени Александрова и глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка. По предварительной версии, причиной крушения лайнера стала ошибка экипажа.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

   Версия для печати  Подписаться на новости  На главную


В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
Евтушенкова не отпустили из-под арестаЕвтушенкова не отпустили из-под ареста

Суд отклонил предложение освободить бизнесмена под залог в 300 миллионов рублей и запретил ему выходить из дома...

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
вчера, 22:00
Сеть напугали зловещие подробности съемок "Телепузиков"

Пользователей Twitter встревожили подробности съемок популярной в начале 2000-х годов детской программы "Телепузики". Многие отметили, что их напугал рост кукол...»

вчера, 21:45
Не вся молочная продукция одинаково полезна

Творог по рекордно низкой закупочной цене появится с 1 марта в столичных молочно-раздаточных пунктах. Родителей, надо сказать, этот факт не особо радует. Эксперты сомневаются в том, что выигравший тендер производитель сможет обеспечить высокое качество продукта при столь низких затратах...»

вчера, 21:43
Эпидемия рака убивает молодежь США

Молодежь Америки буквально атаковала эпидемия рака. Медики выяснили, что жители США в возрасте 20-40 лет в несколько раз чаще страдают от рака прямой и толстой кишки, чем представители прошлых поколений...»

вчера, 21:30
Отчаявшийся Порошенко пошел на прорыв

Продолжающие блокировать железнодорожные пути в Донбасс украинские радикалы заявили об отражении атак на свои позиции со стороны неустановленных лиц. По их словам, среди участников блокады имеются раненые...»

вчера, 21:29
ФАС поймала Минздрав на нарушениях

Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело против Министерства здравоохранения страны..»

вчера, 21:28
Олланд потерял дар речи из-за выстрела снайпера

Во время выступления президента Франции Франсуа Олланда полицейский-снайпер случайно открыл стрельбу. Сам глава государства на несколько секунд потерял дар речи...»

вчера, 21:15
На юге Москвы вспыхнули гаражи с топливом

На юге Москвы вечером 28 января произошел пожар..»

вчера, 21:14
В Сети высмеяли "гламурную жену" чиновника

Супруга одного из высокопоставленных чиновников, светская львица из Екатеринбурга Яна Бернес рассказала о своем мировоззрении и о том, как ей живется. Пользователи Сети посчитали Бернес провинциальной и эталонной...»

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
вчера, 22:00
Сеть напугали зловещие подробности съемок "Телепузиков"

Пользователей Twitter встревожили подробности съемок популярной в начале 2000-х годов детской программы "Телепузики". Многие отметили, что их напугал рост кукол...»

вчера, 21:45
Не вся молочная продукция одинаково полезна

Творог по рекордно низкой закупочной цене появится с 1 марта в столичных молочно-раздаточных пунктах. Родителей, надо сказать, этот факт не особо радует. Эксперты сомневаются в том, что выигравший тендер производитель сможет обеспечить высокое качество продукта при столь низких затратах...»

вчера, 21:43
Эпидемия рака убивает молодежь США

Молодежь Америки буквально атаковала эпидемия рака. Медики выяснили, что жители США в возрасте 20-40 лет в несколько раз чаще страдают от рака прямой и толстой кишки, чем представители прошлых поколений...»

вчера, 21:30
Отчаявшийся Порошенко пошел на прорыв

Продолжающие блокировать железнодорожные пути в Донбасс украинские радикалы заявили об отражении атак на свои позиции со стороны неустановленных лиц. По их словам, среди участников блокады имеются раненые...»

вчера, 21:29
ФАС поймала Минздрав на нарушениях

Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело против Министерства здравоохранения страны..»

вчера, 21:28
Олланд потерял дар речи из-за выстрела снайпера

Во время выступления президента Франции Франсуа Олланда полицейский-снайпер случайно открыл стрельбу. Сам глава государства на несколько секунд потерял дар речи...»

вчера, 21:15
На юге Москвы вспыхнули гаражи с топливом

На юге Москвы вечером 28 января произошел пожар..»

вчера, 21:14
В Сети высмеяли "гламурную жену" чиновника

Супруга одного из высокопоставленных чиновников, светская львица из Екатеринбурга Яна Бернес рассказала о своем мировоззрении и о том, как ей живется. Пользователи Сети посчитали Бернес провинциальной и эталонной...»
ПОПУЛЯРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
РЕКЛАМА
ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru		 Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна. 		«СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.