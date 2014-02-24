Расстрел бизнесмена на Lexus в Москве попал на видео
18 января 2017, среда, 19:31 – ИА СОЧИ-24
Расстрел бизнесмена на Lexus в Москве попал на видео
Директор одного из столичных автосервисов стал жертвой убийства в центре города. На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как неизвестные на внедорожнике Mercedes подъехали к белому Lexus бизнесмена и открыли по автомобилю огонь. Трагедия произошла 18 января около 17:45 на Шмитовском проезде, сообщает Lenta.ru. В результате обстрела предприниматель получил тяжелые ранения. Прибывшие на место происшествия медики госпитализировали потерпевшего в критическом состоянии – пуля попала ему в голову.О преступлении стало известно от очевидцев расстрела, обратившихся в полицию. "Личность пострадавшего установлена, это 45-летний директор одного из столичных автосервисов. Сейчас идет поиск свидетелей произошедшего, личность стрелявшего устанавливается", – заявил источник в правоохранительных органах.В Следственном комитете России также подтвердили информацию о расстреле бизнесмена. "Следователи приступили к осмотру места происшествия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела", – заявила официальный представитель ведомства Юлия Иванова. Следователи не исключают заказной характер преступления. Тем не менее СК рассматривает и другие мотивы расстрела бизнесмена.Для розыска киллеров в столице объявлен план "Перехват", сообщает Life.ru. На данный момент из-за прибывших на место преступления машин полицейских, криминалистов и скорой помощи движение в районе затруднено. Напомним, водитель Mercedes после нападения скрылся с места преступления, куда в скором времени прибыли находившиеся рядом сотрудники ДПС.
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Стражи порядка обнаружили Mercedes, на котором преступники скрылись после расстрела бизнесмена Леонида Нувахова на Шмитовском проезде в центре Москвы. Автомобиль был брошен в одном из дворов на территории Северо-Западного округа столицы...»
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о "вопиющем" случае вымогательства денег у сургутского бизнесмена. По словам политика, двое мошенников имитировали его голос в телефонном разговоре с предпринимателем...»
Полицейские установили, что мужчина, на которого было совершено покушение в центре столицы, на Шмитовском проезде, занимается предпринимательством и является владельцем нескольких торговых компаний...»