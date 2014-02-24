ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве

Расстрел бизнесмена на Lexus в Москве попал на видео

18 января 2017, среда, 19:31 – ИА СОЧИ-24

Расстрел бизнесмена на Lexus в Москве попал на видео
Расстрел бизнесмена на Lexus в Москве попал на видео
Директор одного из столичных автосервисов стал жертвой убийства в центре города. На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как неизвестные на внедорожнике Mercedes подъехали к белому Lexus бизнесмена и открыли по автомобилю огонь.
Трагедия произошла 18 января около 17:45 на Шмитовском проезде, сообщает Lenta.ru. В результате обстрела предприниматель получил тяжелые ранения. Прибывшие на место происшествия медики госпитализировали потерпевшего в критическом состоянии – пуля попала ему в голову.О преступлении стало известно от очевидцев расстрела, обратившихся в полицию. "Личность пострадавшего установлена, это 45-летний директор одного из столичных автосервисов. Сейчас идет поиск свидетелей произошедшего, личность стрелявшего устанавливается", – заявил источник в правоохранительных органах.В Следственном комитете России также подтвердили информацию о расстреле бизнесмена. "Следователи приступили к осмотру места происшествия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела", – заявила официальный представитель ведомства Юлия Иванова. Следователи не исключают заказной характер преступления. Тем не менее СК рассматривает и другие мотивы расстрела бизнесмена.Для розыска киллеров в столице объявлен план "Перехват", сообщает Life.ru. На данный момент из-за прибывших на место преступления машин полицейских, криминалистов и скорой помощи движение в районе затруднено. Напомним, водитель Mercedes после нападения скрылся с места преступления, куда в скором времени прибыли находившиеся рядом сотрудники ДПС.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

   Версия для печати  Подписаться на новости  На главную


В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
Евтушенкова не отпустили из-под арестаЕвтушенкова не отпустили из-под ареста

Суд отклонил предложение освободить бизнесмена под залог в 300 миллионов рублей и запретил ему выходить из дома...

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 22:16
В центре Москвы насмерть замерз мужчина

Бездомный мужчина замерз насмерть в центре столицы..»

сегодня, 22:00
Джордж Буш-старший попал в реанимацию

Состояние Джорджа Буша-старшего начало стремительно ухудшаться..»

сегодня, 21:45
На покупку алкоголя введут новые ограничения

Минздрав России разработал проект стратегии здорового образа жизни (ЗОЖ) до 2025 года. В числе прочего в нем предлагается введение запрета на продажу алкоголя гражданам моложе 21 года, тогда как сейчас запрет действует для лиц до 18 лет...»

сегодня, 21:31
Названы первые указы Трампа

Пресс-секретарь избранного президента США Дональда Трампа рассказал, какими будут первые указы главы государства после вступления в должность..»

сегодня, 21:13
Киллеры бросили машину после расстрела бизнесмена на Lexus

Стражи порядка обнаружили Mercedes, на котором преступники скрылись после расстрела бизнесмена Леонида Нувахова на Шмитовском проезде в центре Москвы. Автомобиль был брошен в одном из дворов на территории Северо-Западного округа столицы...»

сегодня, 20:46
"Двойники" Кадырова вымогали деньги у бизнесмена

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о "вопиющем" случае вымогательства денег у сургутского бизнесмена. По словам политика, двое мошенников имитировали его голос в телефонном разговоре с предпринимателем...»

сегодня, 20:45
На юго-западе Москвы ограбили ломбард

Вечером 18 ноября на юго-западе Москвы произошло ограбление ломбарда..»

сегодня, 20:13
Раскрыта личность расстрелянного в Москве бизнесмена

Полицейские установили, что мужчина, на которого было совершено покушение в центре столицы, на Шмитовском проезде, занимается предпринимательством и является владельцем нескольких торговых компаний...»

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 22:16
В центре Москвы насмерть замерз мужчина

Бездомный мужчина замерз насмерть в центре столицы..»

сегодня, 22:00
Джордж Буш-старший попал в реанимацию

Состояние Джорджа Буша-старшего начало стремительно ухудшаться..»

сегодня, 21:45
На покупку алкоголя введут новые ограничения

Минздрав России разработал проект стратегии здорового образа жизни (ЗОЖ) до 2025 года. В числе прочего в нем предлагается введение запрета на продажу алкоголя гражданам моложе 21 года, тогда как сейчас запрет действует для лиц до 18 лет...»

сегодня, 21:31
Названы первые указы Трампа

Пресс-секретарь избранного президента США Дональда Трампа рассказал, какими будут первые указы главы государства после вступления в должность..»

сегодня, 21:13
Киллеры бросили машину после расстрела бизнесмена на Lexus

Стражи порядка обнаружили Mercedes, на котором преступники скрылись после расстрела бизнесмена Леонида Нувахова на Шмитовском проезде в центре Москвы. Автомобиль был брошен в одном из дворов на территории Северо-Западного округа столицы...»

сегодня, 20:46
"Двойники" Кадырова вымогали деньги у бизнесмена

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о "вопиющем" случае вымогательства денег у сургутского бизнесмена. По словам политика, двое мошенников имитировали его голос в телефонном разговоре с предпринимателем...»

сегодня, 20:45
На юго-западе Москвы ограбили ломбард

Вечером 18 ноября на юго-западе Москвы произошло ограбление ломбарда..»

сегодня, 20:13
Раскрыта личность расстрелянного в Москве бизнесмена

Полицейские установили, что мужчина, на которого было совершено покушение в центре столицы, на Шмитовском проезде, занимается предпринимательством и является владельцем нескольких торговых компаний...»
ПОПУЛЯРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
РЕКЛАМА
ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru		 Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна. 		«СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.