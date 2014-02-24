"Расстрелянный" Трамп ответил на провокацию рэпера

15 марта 2017, среда, 17:30 – ИА СОЧИ-24



"Расстрелянный" Трамп ответил на провокацию рэпера

Президент США Дональд Трамп недоволен клипом рэпера Снупп Дога. В новом творении популярного исполнителя человека, похожего на президента США, расстреливают из игрушечного пистолета."Можете себе представить, какой шум бы поднялся, еслибы Снуп Догг, потеряв карьеру и все остальное, направил бы пистолет и выстрелилв президента Обаму? Тюремный срок!" – написал Трамп в Twitter.В клипе музыканта клоун, именем(Рональд Кламп)и внешностью напоминающий Трампа, заявляет о своем желании депортировать из страны всех"доггов". В ответ на это Снуп Догг направляет на него пистолет и спускаеткурок. Из оружия вылетает флажок с надписью Bang, котораясимволизирует звук выстрела.Действие клипа происходит в воображаемой стране клоунов. Помимосимволического убийства двойника Трмпа, его еще бьют по голове. Снуп Догг – американский рэпер, продюсер и актер, который с1992 года выпустил 21 альбом и продал 35 миллионов дисков по всему миру. Позиционируетсебя в образе гангстера, растамана и сутенера.Некоторое время назад исполнитель признался, что не упустил момент и выкурил в уборной Белого домамарихуану во время посещения церемонии вручения наград имени Кеннеди в 2013 году. В конце 2016 года Снуп Догг, как и многие другие знаменитости,заявил о своем желании переехать в Канаду после победы Дональда Трампа напрезидентских выборах в США. Музыкант назвал 9 ноября 2016-го худшим днем вистории Америки после теракта 11 сентября 2001 года.

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