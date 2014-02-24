|16 марта, четверг
|ОБЩЕСТВО
|ЭКОНОМИКА
|ПОЛИТИКА
|ПРОИСШЕСТВИЯ
|КУЛЬТУРА
|ТУРИЗМ
|СПОРТ
|В МИРЕ
|НЕДВИЖИМОСТЬ
|Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
"Расстрелянный" Трамп ответил на провокацию рэпера
15 марта 2017, среда, 17:30 – ИА СОЧИ-24
"Можете себе представить, какой шум бы поднялся, если
бы Снуп Догг, потеряв карьеру и все остальное, направил бы пистолет и выстрелил
в президента Обаму? Тюремный срок!" – написал Трамп в Twitter.
В клипе музыканта клоун, именем
(Рональд Кламп)
и внешностью напоминающий Трампа, заявляет о своем желании депортировать из страны всех
"доггов". В ответ на это Снуп Догг направляет на него пистолет и спускает
курок. Из оружия вылетает флажок с надписью Bang, которая
символизирует звук выстрела.
Действие клипа происходит в воображаемой стране клоунов. Помимо
символического убийства двойника Трмпа, его еще бьют по голове. Снуп Догг – американский рэпер, продюсер и актер, который с
1992 года выпустил 21 альбом и продал 35 миллионов дисков по всему миру. Позиционирует
себя в образе гангстера, растамана и сутенера.Некоторое время назад исполнитель признался, что не упустил момент и выкурил в уборной Белого дома
марихуану во время посещения церемонии вручения наград имени Кеннеди в 2013 году. В конце 2016 года Снуп Догг, как и многие другие знаменитости,
заявил о своем желании переехать в Канаду после победы Дональда Трампа на
президентских выборах в США. Музыкант назвал 9 ноября 2016-го худшим днем в
истории Америки после теракта 11 сентября 2001 года.
Источник:
В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
|ОБЩЕСТВО
|ЭКОНОМИКА
|ПОЛИТИКА
|ПРОИСШЕСТВИЯ
|КУЛЬТУРА
|ТУРИЗМ
|СПОРТ
|В МИРЕ
|НЕДВИЖИМОСТЬ
|Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
|Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru
|Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
|2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна.
| «СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.