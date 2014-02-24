Расстрелявший полицейских москвич оказался вором велосипедов

19 января 2017, четверг, 21:00 – ИА СОЧИ-24



Расстрелявший полицейских москвич оказался вором велосипедов

Преступник, расстрелявший 19 января полицейских на востоке Москвы, забаррикадировался в квартире родственницы. Есть ли там еще люди, кроме него, пока неизвестно.Есть ли в квартире заложники, не сообщается. По предварительным данным,инцидент на Зеленом проспекте столицы начался с попытки задержания КонстантинаГурченко – он подозревается в краже велосипеда. Пришедшим к нему в квартирустражам порядка злоумышленник оказал сопротивление.Гурченко достал пистолет иоткрыл стрельбу. В результате двое полицейских получили тяжелые ранения,передает РЕН ТВ. Они госпитализированы. На месте работаетследственно-оперативная группа. Выяснилось, чтополицейских подстрелили втот момент, когда они пытались подобраться к преступнику, укравшемувелосипед, по балкону. "Сначала пришел участковый и попросился к нам на балкон,чтобы проверить, виден на крыше похищенный велосипед или нет. Он вышел набалкон и вскоре раздался выстрел", – цитирует очевидца Life.ru. По словам свидетелейпроисшествия, пуля попала полицейскому в спину. "Следом за ним вышел второйоперативник, в него попало три пули, обоих забрала скорая", – говоряточевидцы. Как уточнила представительглавного следственного управления Следственного комитета России по Москве ЮлияИванова, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти", сообщает "Интерфакс". Правоохранители прилагают все усилия для задержания преступника.

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