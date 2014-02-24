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Расстрелявший полицейских москвич оказался вором велосипедов
19 января 2017, четверг, 21:00 – ИА СОЧИ-24
Есть ли в квартире заложники, не сообщается. По предварительным данным,
инцидент на Зеленом проспекте столицы начался с попытки задержания Константина
Гурченко – он подозревается в краже велосипеда. Пришедшим к нему в квартиру
стражам порядка злоумышленник оказал сопротивление.
Гурченко достал пистолет и
открыл стрельбу. В результате двое полицейских получили тяжелые ранения,
передает РЕН ТВ. Они госпитализированы. На месте работает
следственно-оперативная группа. Выяснилось, что
полицейских подстрелили в
тот момент, когда они пытались подобраться к преступнику, укравшему
велосипед, по балкону. "Сначала пришел участковый и попросился к нам на балкон,
чтобы проверить, виден на крыше похищенный велосипед или нет. Он вышел на
балкон и вскоре раздался выстрел", – цитирует очевидца Life.ru. По словам свидетелей
происшествия, пуля попала полицейскому в спину. "Следом за ним вышел второй
оперативник, в него попало три пули, обоих забрала скорая", – говорят
очевидцы. Как уточнила представитель
главного следственного управления Следственного комитета России по Москве Юлия
Иванова, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти", сообщает "Интерфакс". Правоохранители прилагают все усилия для задержания преступника.
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