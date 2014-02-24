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Растет рейтинг доверия россиян к Госдуме

9 марта 2017, четверг, 16:29 – ИА СОЧИ-24

Растет рейтинг доверия россиян к Госдуме
Растет рейтинг доверия россиян к Госдуме
Последние социологические данные свидетельствуют о росте одобрения государственных институтов в России. В частности, рейтинг Государственной Думы вырос с ноября 2016 года более чем на пять процентов.
Согласно данным "ВЦИОМ-СПУТНИК", в ноябре 2016 года, то есть
спустя всего месяц со дня начала работы, рейтинг одобрения Госдумы VII созыва составил
47,7%, а в феврале 2017 года –  уже 52,9%
. Эксперты отмечают связывают такой рост популярности нижней палаты парламента
с изменениями, которые были инициированы спикером Вячеславом Володиным.
До этого общественное мнение в России относилось к
деятельности Госдумы и отдельных депутатов достаточно скептически, но последние
социологические данные свидетельствуют о том, что это отношение начинает
преодолеваться, отметил член экспертного совета ИСЭПИ Алексей Зудин. "Госдума
перешла в рабочий ритм, был принят ряд решений по дисциплине депутатского
корпуса. Общество отмечает, что Госдума постепенно превращается в нормальный
институт госвласти, работающий в соответствии с теми представлениями, которые
есть в общественном мнении", – сказал Зудин в интервью Dni.Ru.
Напомним, что по инициативе председателя Думы Вячеслава
Володина предприняты серьезные шаги, направленные на повышение эффективности
работы нижней палаты  парламента.
Депутаты теперь должны голосовать на заседаниях палаты только лично (голосование
по доверенности запрещено), а за прогулы  парламентарии могут поплатиться частью своей
зарплаты. В Думе отменен единый "час голосования", народные
избранники голосуют по факту – сразу же после обсуждения каждого закона.
Также приняты решения по эффективному расходованию средств,
выделенных из бюджета для обеспечения работы Думы: в частности, депутатам
теперь нельзя использовать служебный транспорт для дальних поездок и
отправляться в командировки, если не доказана их значимость.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Неизвестный открыл огонь в отделение банка, расположенного в проезде Черепановых на севере Москвы, передает Life.ru..»

сегодня, 18:30
Раскрыта причина алкоголизма

Ученые назвали причину алкоголизма. Оказывается, тяжкий недуг может быть вызван дисбалансом в работе дофамина...»

сегодня, 18:29
Родственники Трампа нашлись в России

Житель Калужской области Владислав Морозов заявил, что является дальним родственником президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает издание "Калужский перекресток"...»

сегодня, 18:15
Болельщики ЦСКА жестоко избили ребенка

В одну из столичных больниц с многочисленными ушибами и подозрением на перелом ребра был доставлен 12-летний мальчик, передает "РЕН ТВ"..»

сегодня, 18:14
Выборы в России сделают более прозрачными

Подать заявку на голосование на выборах можно будет через интернет. Как сообщил глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, изменения в закон о выборах, обсуждаемые в парламенте, будут касаться, в том числе, и открепительных талонов...»

сегодня, 17:46
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сегодня, 17:45
Эксперты оценили рост рейтинга доверия Госдумы

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