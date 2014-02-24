Растет рейтинг доверия россиян к Госдуме



В Сети пошутили над жутким смехом Терезы Мэй сегодня, 19:31 Смех премьер-министра Великобритании Терезы Мэй на одном из заседаний британского парламента привлек внимание интернет-пользователей. Соответствующая видеозапись стала хитом в социальных сетях и породила множество мемов...»

В банке на севере Москвы устроили стрельбу сегодня, 19:14 Неизвестный открыл огонь в отделение банка, расположенного в проезде Черепановых на севере Москвы, передает Life.ru..»

Раскрыта причина алкоголизма сегодня, 18:30 Ученые назвали причину алкоголизма. Оказывается, тяжкий недуг может быть вызван дисбалансом в работе дофамина...»

Родственники Трампа нашлись в России сегодня, 18:29 Житель Калужской области Владислав Морозов заявил, что является дальним родственником президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает издание "Калужский перекресток"...»



Болельщики ЦСКА жестоко избили ребенка сегодня, 18:15 В одну из столичных больниц с многочисленными ушибами и подозрением на перелом ребра был доставлен 12-летний мальчик, передает "РЕН ТВ"..»

Выборы в России сделают более прозрачными сегодня, 18:14 Подать заявку на голосование на выборах можно будет через интернет. Как сообщил глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, изменения в закон о выборах, обсуждаемые в парламенте, будут касаться, в том числе, и открепительных талонов...»

У сотрудника ФСБ украли спецпропуск и ключи от работы сегодня, 17:46 В полицию с заявлением о краже обратился 27-летний военнослужащий ФСБ России..»

Эксперты оценили рост рейтинга доверия Госдумы сегодня, 17:45 Последние данные ВЦИОМ говорят о стабильном росте одобрения государственных институтов в России. В частности, рейтинг одобрения Государственной Думы вырос с ноября 2016 года более чем на пять процентов: в ноябре 2016 года он составил 47,7%, а в феврале 2017 года – уже 52,9%...»