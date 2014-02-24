Раздетый мужчина сплясал на полицейской машине в Москве
30 марта 2017, четверг, 13:44 – СОЧИ-24
Раздетый мужчина сплясал на полицейской машине в Москве
Голый мужчина забрался на полицейскую машину и стал на ней танцевать. Стражи порядка терпеливо ждали, пока дебошир сам спрыгнет с автомобиля. Инцидент произошел в ночь на 30 марта в столице на территории МГУ имени Ломоносова, сообщает Life.ru. Сотрудники правоохранительных органов долго вели переговоры с буйным танцором, повредившим крышу автомобиля. Дебошир заявил, что спустится с машины, только когда за ним придет друг. "Вы меня не остановите! Мы договоримся или нет? Я не буду больше стучать!" – крикнул он. Через некоторое время хулиган все же спрыгнул на землю. Он был задержан и доставлен в отделение полиции. Подробности случившегося выясняются. Напомним, что в июле 2015 года мужчина с обнаженным торсом "избил" ремнем мостовую в Санкт-Петербурге. Неподалеку были разбросаны вещи – по всей видимости, его одежда. Стражи порядка долго наблюдали за происходящим, не принимая никаких мер.
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