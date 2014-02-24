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Разгневанные украинцы не пустили Ляшко к Трампу

20 января 2017, пятница, 19:30 – ИА СОЧИ-24

Разгневанные украинцы не пустили Ляшко к Трампу
Разгневанные украинцы не пустили Ляшко к Трампу
Лидер Радикальной партии Олег Ляшко отказался ехать на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа. Политик объяснил свой отказ бедственным положением украинцев, едва сводящих "концы с концами".
"Инаугурация Трампа важное событие, меня тоже туда приглашали. Но, когда людям нечем платить за коммуналку, когда у украинцев нет работы и зарплаты, то инаугурация подождет", – заявил Ляшко. При этом он отметил дороговизну авиаперелетов в США, намекнув на то, что бедствующим и озлобленным на власть украинским гражданам вряд ли понравится то, что политик тратит на билеты по 10 тысяч долларов, в том время как им самим нечем заплатить за коммунальные услуги. В то же время он выразил свою озабоченность предполагаемой сменой внешнеполитического вектора Белого дома. Как отметил политик, партнерство с Украиной должно стать одним из приоритетов новой американской администрации. "Я считаю, что политика США должна быть одна – это стратегическое партнерство с Украиной", – заявил Ляшко.
На настоящий момент в Вашингтоне все готово к началу инаугурации. При этом сообщается, что в американской столице стоит ненастная погода. Сам Дональд Трамп, вспоминая медийный интерес к своей шевелюре, которую многие называли париком, заявил, что будет присутствовать на мероприятии без зонта, чтобы продемонстрировать всем, что его волосы настоящие. "Если на самом деле начнется дождь, это хорошо, потому что люди поймут, что это мои настоящие волосы", – сказал он.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Дональд Трамп официально стал 45-м президентом США, произнеся клятву на церемонии инаугурации, передает "Газета.ру"..»

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Согласно докладу Центрального банка Венесуэлы, по итогам 2016 года инфляция в стране составила 800%, передает "Газета.ру"..»

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Разгневанные украинцы не пустили Ляшко к Трампу

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко отказался ехать на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа. Политик объяснил свой отказ бедственным положением украинцев, едва сводящих "концы с концами"...»

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