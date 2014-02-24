Разработан сценарий убийства Трампа

19 января 2017, четверг, 21:45 – ИА СОЧИ-24



Разработан сценарий убийства Трампа

Американцы смоделировали последствия убийства избранного президента США Дональда Трампа во время инаугурации. На случай такой и других непредвиденных ситуаций в стране выберут так называемого "дежурного преемника".ТелеканалCNN показал репортаж,в основу которого лег сценарий покушения на Трампа, вице-президента и высшихлиц Конгресса. Репортер Брайан Тодд попытался проанализировать последствиятакого развития событий.По егословам, согласно Конституции США, если глава государства и вице-президент будутубиты или не смогут исполнять свои обязанности по другой причине, их заменитспикер палаты представителей. Если же и он пострадает во время покушения, топост главы государства достанется временному президенту Сената. Следующимипретендентами на кресло в Белом доме станут министры.Журналист отметил, что министрыдействующего президента Барака Обамы во время инаугурации Трампа уже сложат своиполномочия. Тодд напомнил, что, на случай непредвиденных ситуаций в СШАвыбирается так называемый "дежурный преемник". Это один из министров, которыйне присутствует на инаугурации и находится в отдаленном месте под охраной.Репортаж CNN прокомментировалпервый зампред Комитета Совета Федерации по международным делам ВладимирДжабаров. По его словам, материал можно расценивать какоскорбление спецслужб США. Он объяснил свое мнение тем, что журналисты допускаютнеспособность ЦРУ и ФБР обеспечить безопасность первых лиц страны.Он подчеркнул, что участие телекомпании "в этой американскойистерии, нисколько не красит их редакцию. Более того, по словам Джабарова,некоторые могут расценить показанное в эфире как руководство кдействию."Этот материал по сути дает рекомендации. Мол, если хотитеизбавиться от Трампа, посмотрите, что можно сделать, чтобы у власти осталсяпредставитель команды Обамы", – цитирует Джабарова Life.ru. Однакоон уверен, что представленный сценарий "просто чушь", и церемонияпройдет благополучно. Напомним,церемония инаугурации избранного президента США Дональда Трампа состоится 20января.

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