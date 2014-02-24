ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве

Разработан сценарий убийства Трампа

19 января 2017, четверг, 21:45 – ИА СОЧИ-24

Разработан сценарий убийства Трампа
Разработан сценарий убийства Трампа
Американцы смоделировали последствия убийства избранного президента США Дональда Трампа во время инаугурации. На случай такой и других непредвиденных ситуаций в стране выберут так называемого "дежурного преемника".
Телеканал
CNN показал репортаж,
в основу которого лег сценарий покушения на Трампа, вице-президента и высших
лиц Конгресса. Репортер Брайан Тодд попытался проанализировать последствия
такого развития событий.
По его
словам, согласно Конституции США, если глава государства и вице-президент будут
убиты или не смогут исполнять свои обязанности по другой причине, их заменит
спикер палаты представителей. Если же и он пострадает во время покушения, то
пост главы государства достанется временному президенту Сената. Следующими
претендентами на кресло в Белом доме станут министры.
Журналист отметил, что министры
действующего президента Барака Обамы во время инаугурации Трампа уже сложат свои
полномочия. Тодд напомнил, что, на случай непредвиденных ситуаций в США
выбирается так называемый "дежурный преемник". Это один из министров, который
не присутствует на инаугурации и находится в отдаленном месте под охраной.
Репортаж CNN прокомментировал
первый зампред Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир
Джабаров. По его словам, материал можно расценивать как
оскорбление спецслужб США. Он объяснил свое мнение тем, что журналисты допускают
неспособность ЦРУ и ФБР обеспечить безопасность первых лиц страны.
Он подчеркнул, что участие телекомпании "в этой американской
истерии, нисколько не красит их редакцию. Более того, по словам Джабарова,
некоторые могут расценить показанное в эфире как руководство к
действию. 
"Этот материал по сути дает рекомендации. Мол, если хотите
избавиться от Трампа, посмотрите, что можно сделать, чтобы у власти остался
представитель команды Обамы", – цитирует Джабарова Life.ru. Однако
он уверен, что представленный сценарий "просто чушь", и церемония
пройдет благополучно. Напомним,
церемония инаугурации избранного президента США Дональда Трампа состоится 20
января.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

   Версия для печати  Подписаться на новости  На главную


В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
Евтушенкова не отпустили из-под арестаЕвтушенкова не отпустили из-под ареста

Суд отклонил предложение освободить бизнесмена под залог в 300 миллионов рублей и запретил ему выходить из дома...

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 21:45
В Москве трое в масках избили ребенка

В Москве в районе жилого дома на Волгоградском проспекте трое мужчин в масках напали на 9-летнего ребенка..»

сегодня, 21:45
Разработан сценарий убийства Трампа

Американцы смоделировали последствия убийства избранного президента США Дональда Трампа во время инаугурации. На случай такой и других непредвиденных ситуаций в стране выберут так называемого "дежурного преемника"...»

сегодня, 21:29
Задержан глава обрушившегося конного клуба

В Новосибирской области был задержан глава конного клуба "Аллюр", здание которого обрушилось 19 января..»

сегодня, 21:00
Расстрелявший полицейских москвич оказался вором велосипедов

Преступник, расстрелявший 19 января полицейских на востоке Москвы, забаррикадировался в квартире родственницы. Есть ли там еще люди, кроме него, пока неизвестно...»

сегодня, 20:59
В Берлине попрощались с Обамой

В центре Берлина, у посольства США собрались недовольные политикой Барака Обамы граждане. Акция прошла под девизом "Прощай, Обама!"..»

сегодня, 20:59
В Москве водитель иномарки обстрелял человека

Вечером 19 января на Волгоградском проспекте в Москве произошло ЧП..»

сегодня, 20:31
Соратники Порошенко отметили Крещение заморскими яствами

Депутаты из "Блока Петра Порошенко" с размахом отметили праздник Крещения. После купания в проруби народные избранники направились в элитный яхт-клуб, где на столах их ждали заморские деликатесы...»

сегодня, 20:13
В торговом центре "Мега Химки" ищут бомбу

Служба безопасности торгового центра "Мега Химки" проводит срочную эвакуацию из-за сообщения о бомбе..»

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 21:45
В Москве трое в масках избили ребенка

В Москве в районе жилого дома на Волгоградском проспекте трое мужчин в масках напали на 9-летнего ребенка..»

сегодня, 21:45
Разработан сценарий убийства Трампа

Американцы смоделировали последствия убийства избранного президента США Дональда Трампа во время инаугурации. На случай такой и других непредвиденных ситуаций в стране выберут так называемого "дежурного преемника"...»

сегодня, 21:29
Задержан глава обрушившегося конного клуба

В Новосибирской области был задержан глава конного клуба "Аллюр", здание которого обрушилось 19 января..»

сегодня, 21:00
Расстрелявший полицейских москвич оказался вором велосипедов

Преступник, расстрелявший 19 января полицейских на востоке Москвы, забаррикадировался в квартире родственницы. Есть ли там еще люди, кроме него, пока неизвестно...»

сегодня, 20:59
В Берлине попрощались с Обамой

В центре Берлина, у посольства США собрались недовольные политикой Барака Обамы граждане. Акция прошла под девизом "Прощай, Обама!"..»

сегодня, 20:59
В Москве водитель иномарки обстрелял человека

Вечером 19 января на Волгоградском проспекте в Москве произошло ЧП..»

сегодня, 20:31
Соратники Порошенко отметили Крещение заморскими яствами

Депутаты из "Блока Петра Порошенко" с размахом отметили праздник Крещения. После купания в проруби народные избранники направились в элитный яхт-клуб, где на столах их ждали заморские деликатесы...»

сегодня, 20:13
В торговом центре "Мега Химки" ищут бомбу

Служба безопасности торгового центра "Мега Химки" проводит срочную эвакуацию из-за сообщения о бомбе..»
ПОПУЛЯРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
РЕКЛАМА
ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru		 Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна. 		«СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.