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Разработан сценарий убийства Трампа
19 января 2017, четверг, 21:45 – ИА СОЧИ-24
Телеканал
CNN показал репортаж,
в основу которого лег сценарий покушения на Трампа, вице-президента и высших
лиц Конгресса. Репортер Брайан Тодд попытался проанализировать последствия
такого развития событий.
По его
словам, согласно Конституции США, если глава государства и вице-президент будут
убиты или не смогут исполнять свои обязанности по другой причине, их заменит
спикер палаты представителей. Если же и он пострадает во время покушения, то
пост главы государства достанется временному президенту Сената. Следующими
претендентами на кресло в Белом доме станут министры.
Журналист отметил, что министры
действующего президента Барака Обамы во время инаугурации Трампа уже сложат свои
полномочия. Тодд напомнил, что, на случай непредвиденных ситуаций в США
выбирается так называемый "дежурный преемник". Это один из министров, который
не присутствует на инаугурации и находится в отдаленном месте под охраной.
Репортаж CNN прокомментировал
первый зампред Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир
Джабаров. По его словам, материал можно расценивать как
оскорбление спецслужб США. Он объяснил свое мнение тем, что журналисты допускают
неспособность ЦРУ и ФБР обеспечить безопасность первых лиц страны.
Он подчеркнул, что участие телекомпании "в этой американской
истерии, нисколько не красит их редакцию. Более того, по словам Джабарова,
некоторые могут расценить показанное в эфире как руководство к
действию.
"Этот материал по сути дает рекомендации. Мол, если хотите
избавиться от Трампа, посмотрите, что можно сделать, чтобы у власти остался
представитель команды Обамы", – цитирует Джабарова Life.ru. Однако
он уверен, что представленный сценарий "просто чушь", и церемония
пройдет благополучно. Напомним,
церемония инаугурации избранного президента США Дональда Трампа состоится 20
января.
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