Разведка подтвердила компромат на Трампа

11 февраля 2017, суббота, 10:28 – ИА СОЧИ-24



Разведка подтвердила компромат на Трампа

Американские спецслужбы внимательно изучили опубликованный в Сети компромат на Дональда Трампа. Разведке удалось подтвердить часть информации, содержащейся в докладе.Сразу несколько анонимных источников как в правоохранительных органах США, так и в спецслужбах, заявили, что часть опубликованного на Трампа компромата является правдой. При этом сообщить какие-либо конкретные имена или обстоятельства осведомленные лица не смогли, передает РИА ФАН.Источники отметили, что подтвержденная информация не относится к непристойным обвинениям в адрес президента США. Речь идет дюжине бесед американского лидера с чиновниками из России. Эти разговоры подтверждают факт некоторых встреч, упомянутых в докладе, сообщает CNN.Примечательно, что в Белом доме уже отреагировали на очередной виток скандала с компроматом на Трампа. Администрация президента ожидаемо опровергла все утверждения анонимных источников. Напомним, досье на Дональда Трампа было опубликовано в середине января 2017 года. Издание Buzzfeed утверждает, что в 2013 году бизнесмен приезжал в Москву и останавливался в номере отеля Ritz Carlton. Составителя доклада заявляют, что республиканец якобы вызывал к себе в номер проституток и устраивал извращенные оргии.Как писали Dni.Ru, в защиту Дональда Трампа высказался президент России Владимир Путин."Те люди, которые заказывают эти фальшивки, фабрикуют их, используют в политической борьбе, хуже, чем проститутки", – заявил российский лидер.

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