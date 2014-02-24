Разведку США высмеяли за доклад о "русских хакерах"
7 января 2017, суббота, 12:15 – ИА СОЧИ-24
Разведку США высмеяли за доклад о "русских хакерах"
Американская разведка опубликовала доклад, который должен был доказать вмешательство России в выборы президента США. Однако даже в этом документе по-прежнему не было предоставлено никаких доказательств подобных обвинений, в связи с чем разведывательная служба стала объектом для насмешек. Похоже, даже сами американцы неохотно верят в историю о таинственных "русских хакерах", которые якобы виновны во всех бедах США. Это уже становилось объектом всеобщих шуток и интернет-флешмобов, когда абсурдность обвинений в сторону Москвы простые пользователи Сети демонстрировали, приписывая "руке Кремля" и "хакерам из России" самые разные вещи, от извержения Везувия до ободранных обоев дома.Однако даже такая реакция не остановила американских официальных лиц и ведомства. Они продолжили выдвигать те же обвинения, по-прежнему не предоставляя никаких убедительных доказательств."В рассекреченном докладе правительства США о "российских хакерских атаках" есть интересная оговорка, которя гласит, что он основан на просмотре телевидения и прочтении твитов", – говорится в сообщении WikiLeaks на официальном аккаунте организации в Twitter. В доказательство этих слов к сообщению был прикреплен соответствующий скриншот из доклада. Кроме того, доклад разведывательных служб США вызвал множество насмешек от простых пользователей как российского, так и мирового сегментов Сети. Не все смогли понять выводов, к которым пришли американские специалисты. В частности, они установили, что некоторые российские политики поздравляли друг друга с победой Трампа на выборах президента США, что якобы доказывает причастность России к его победе. Прокомментировала итоги расследования американских спецслужб и главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян. Оказалось, что и она упоминается в документе. Отметим, ранее сообщалось, что американская разведка возложила ответственность за кибератаки на сервер демократов на высшее руководство России. Выводы разведывательного сообщества США основаны на "масштабе и важности целей атаки".Москва опровергла эти обвинения. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж также заявил, что сайт не имеет никакого отношения к Кремлю и не получал данных от российского правительства.
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Главная дорога острова Сауми после проливных дождей оказалась подтоплена. В результате группа туристов из России не смогла вылететь домой с отдыха. Впрочем, не все отдыхающие были опечалены сложившейся ситуацией...»
Новый год стал для 36-летнего американца Дэна Билзеряна поводом подвести промежуточные итоги. На своей странице в Instagram он выложил видео своего отдыха в компании обнаженных моделей в самых разных экзотических точках планеты...»
Утром 7 января в гостинице в доме 55 корпус 1 по Ярославскому шоссе на северо-востоке Москвы произошел пожар. Площадь возгорания составила 700 квадратных метров, сообщается о трех погибших и девяти пострадавших. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело...»