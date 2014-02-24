ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве

Развратная учительница оказалась жертвой школьника-сердцееда

3 февраля 2017, пятница, 13:59 – ИА СОЧИ-24

Развратная учительница оказалась жертвой школьника-сердцееда
Развратная учительница оказалась жертвой школьника-сердцееда
Выяснились новые подробности скандального инцидента в одной из элитных гимназий Москвы. Учительница английского языка, подозреваемая в растлении несовершеннолетнего, заявила, что школьник сам ее соблазнил.
По словам 40-летней Ирины, юноша попросил, чтобы она позанималась с ним дополнительно, а затем предложил заняться сексом, передает Life.ru. Как отмечает издание, судя по аккаунту 17-летнего Бахо в соцсетях, он действительно производит впечатление уверенного в себе сердцееда. Похоже, юноша уже явно прошел этап полового созревания, а потому вовсю интересуется темой секса, он подписан на различные паблики категории "18+". Об этом же свидетельствует дерзкий статус его аккаунта: "Какие планы на выходные?Исключительно... сексуальные!"Более того, стало известно, что во время любовных утех с Ириной подросток зря времени не терял и снимал происходящее на видео. С какой целью – пока неизвестно. Тем временем уволившаяся из-за секса с учеником Ирина уже успела найти новую работу – в соседней гимназии. В учебном заведении рассказали, что не знали о конфликте преподавательницы на прежнем месте работы и взяли ее по рекомендации коллег. "Ее рекомендовали как профессионала с очень хорошим произношением. Мы не замечали за ней ничего плохого. У нее девятиклассники и маленькие, а также пара 11 классов. Никто из детей у нее в кабинете не задерживался, провела уроки – ушла", – рассказали новые коллеги любвеобильной Ирины. В гимназии также подчеркнули, что репетиторские занятия на рабочем месте у них запрещены, однако за пределами школы это возможно. Напомним, ранее стало известно, что учительница английского языка элитной гимназии состояла в интимной связи с 17-летним школьником. Парочку застукала в постели мать юноши. Разгневанная женщина пожаловалась руководству учебного заведения, после чего педагог была уволена.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

   Версия для печати  Подписаться на новости  На главную


В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
Евтушенкова не отпустили из-под арестаЕвтушенкова не отпустили из-под ареста

Суд отклонил предложение освободить бизнесмена под залог в 300 миллионов рублей и запретил ему выходить из дома...

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
вчера, 18:46
"Антимайдан" пикетирует штаб Навального в Петербурге

Общественное движение "Антимайдан" проводит серию одиночных пикетов у офиса главы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в Санкт-Петербурге. Участники акции выступают против выдвижения блогера кандидатом в президенты России...»

вчера, 18:14
Политики и политологи поздравили Володина с днем рождения

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отмечает сегодня свой 53-й день рождения. Главу нижней палаты российского парламента поздравили политики, коллеги-депутаты, а также члены российского политологического сообщества...»

вчера, 17:30
В Москве снег с крыши упал на коляску с младенцем

Днем 4 февраля с крыши дома по Палехской улице на северо-востоке Москвы на коляску с двухмесячным ребенком упал снег, передает РИА Новости..»

вчера, 16:30
Лавина накрыла лыжников в Италии

В результате схода лавины в итальянских Альпах пропала группа горнолыжников..»

вчера, 16:15
На Москву идет сильная погодная аномалия

О том, какой погоды от февраля стоит ждать москвичам рассказал директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он отметил. что пока жители и гости города могут наслаждаться привычными и стандартными для зимы в столичном регионе температурами, однако со временем воздух будет охлаждаться сильнее...»

вчера, 16:13
В Вене задержали 22-х выходцев из Чечни с автоматом

Местные жители обратились в правоохранительные органы с сообщением о том, что в районе Флоридсдорф в Вене было замечено крупное сборище людей..»

вчера, 15:30
Замерзшая насмерть в лесу москвичка оставила записку

Молодая москвичка Наталья Меламед пропала 24 января после ссоры с родителями и с молодым человеком. 3 февраля в красногорском лесу было найдено тело девушки и дальнейшая проверка подтвердила самые худшие опасения близких пропавшей – это была именно она...»

вчера, 15:00
Жириновский пристыдил Лукашенко сравнением с теленком

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на очередном съезде партии прокомментировал скандал, возникший в российско-белорусских отношениях на фоне недопонимания в экономических вопросах. Он пристыдил белорусского лидера за желание получать безвозмездную поддержку из запада, и с востока, однако подчеркнул, что Россия всегда будет поддерживать теплые отношения со своими соседями...»

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
вчера, 18:46
"Антимайдан" пикетирует штаб Навального в Петербурге

Общественное движение "Антимайдан" проводит серию одиночных пикетов у офиса главы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в Санкт-Петербурге. Участники акции выступают против выдвижения блогера кандидатом в президенты России...»

вчера, 18:14
Политики и политологи поздравили Володина с днем рождения

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отмечает сегодня свой 53-й день рождения. Главу нижней палаты российского парламента поздравили политики, коллеги-депутаты, а также члены российского политологического сообщества...»

вчера, 17:30
В Москве снег с крыши упал на коляску с младенцем

Днем 4 февраля с крыши дома по Палехской улице на северо-востоке Москвы на коляску с двухмесячным ребенком упал снег, передает РИА Новости..»

вчера, 16:30
Лавина накрыла лыжников в Италии

В результате схода лавины в итальянских Альпах пропала группа горнолыжников..»

вчера, 16:15
На Москву идет сильная погодная аномалия

О том, какой погоды от февраля стоит ждать москвичам рассказал директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он отметил. что пока жители и гости города могут наслаждаться привычными и стандартными для зимы в столичном регионе температурами, однако со временем воздух будет охлаждаться сильнее...»

вчера, 16:13
В Вене задержали 22-х выходцев из Чечни с автоматом

Местные жители обратились в правоохранительные органы с сообщением о том, что в районе Флоридсдорф в Вене было замечено крупное сборище людей..»

вчера, 15:30
Замерзшая насмерть в лесу москвичка оставила записку

Молодая москвичка Наталья Меламед пропала 24 января после ссоры с родителями и с молодым человеком. 3 февраля в красногорском лесу было найдено тело девушки и дальнейшая проверка подтвердила самые худшие опасения близких пропавшей – это была именно она...»

вчера, 15:00
Жириновский пристыдил Лукашенко сравнением с теленком

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на очередном съезде партии прокомментировал скандал, возникший в российско-белорусских отношениях на фоне недопонимания в экономических вопросах. Он пристыдил белорусского лидера за желание получать безвозмездную поддержку из запада, и с востока, однако подчеркнул, что Россия всегда будет поддерживать теплые отношения со своими соседями...»
ПОПУЛЯРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
РЕКЛАМА
ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru		 Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна. 		«СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.