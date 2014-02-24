Развратная учительница оказалась жертвой школьника-сердцееда

3 февраля 2017, пятница, 13:59 – ИА СОЧИ-24



Развратная учительница оказалась жертвой школьника-сердцееда

Выяснились новые подробности скандального инцидента в одной из элитных гимназий Москвы. Учительница английского языка, подозреваемая в растлении несовершеннолетнего, заявила, что школьник сам ее соблазнил.По словам 40-летней Ирины, юноша попросил, чтобы она позанималась с ним дополнительно, а затем предложил заняться сексом, передает Life.ru. Как отмечает издание, судя по аккаунту 17-летнего Бахо в соцсетях, он действительно производит впечатление уверенного в себе сердцееда. Похоже, юноша уже явно прошел этап полового созревания, а потому вовсю интересуется темой секса, он подписан на различные паблики категории "18+". Об этом же свидетельствует дерзкий статус его аккаунта: "Какие планы на выходные?Исключительно... сексуальные!"Более того, стало известно, что во время любовных утех с Ириной подросток зря времени не терял и снимал происходящее на видео. С какой целью – пока неизвестно. Тем временем уволившаяся из-за секса с учеником Ирина уже успела найти новую работу – в соседней гимназии. В учебном заведении рассказали, что не знали о конфликте преподавательницы на прежнем месте работы и взяли ее по рекомендации коллег. "Ее рекомендовали как профессионала с очень хорошим произношением. Мы не замечали за ней ничего плохого. У нее девятиклассники и маленькие, а также пара 11 классов. Никто из детей у нее в кабинете не задерживался, провела уроки – ушла", – рассказали новые коллеги любвеобильной Ирины. В гимназии также подчеркнули, что репетиторские занятия на рабочем месте у них запрещены, однако за пределами школы это возможно. Напомним, ранее стало известно, что учительница английского языка элитной гимназии состояла в интимной связи с 17-летним школьником. Парочку застукала в постели мать юноши. Разгневанная женщина пожаловалась руководству учебного заведения, после чего педагог была уволена.

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