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Разъяренные киевские путаны пришли маршем к Порошенко
3 марта 2017, пятница, 15:30 – ИА СОЧИ-24
Сторонницы любви за деньги скрывают лица под масками. Они собрались
в колонну у Верховной рады и прошли от площади Конституции до здания кабинета
министров, а затем и до администрации президента Порошенко. Организаторами акции выступили всеукраинская лига "Легалайф"
и благотворительный фонд "Альянс общественного здоровья". Сторонники
отмены штрафов за занятие проституцией говорят, что это – только первый шаг. Они
называют древнейшую профессию обычной работой и намерены добиваться легализации
этого вида деятельности.Путаны несли плакаты с лозунгами: "Долой штрафы за
проституцию, даешь легализацию!", "Проститутки тоже работают!", "Карайте только
за политическую проституцию!". В акции также приняли участие правозащитники и
экс-работники сферы интимных услуг. Были приглашены и европейские дипломаты, но, правда, никто из них не подтвердил
свое участие. Каждая ночная бабочка получила специальное
удостоверение секс-работника – с трезубцем на обложке.На Украине проституция карается штрафом от трех до десяти долларов.
Организаторы митинга сообщили, что разработали законопроект, освобождающий от
ответственности за оказание секс-услуг.
На официальном сайте организаторов и странице мероприятия в
Facebook сообщается, что акция приурочена к Международному дню защиты прав
секс-работников. Но на самом деле этот день отмечается по всему миру 17
декабря, начиная с 2003 года.
На Украине немало сторонников легализации проституции. Не
так давно один из местных телеканалов провел опрос, 72% участников которого
высказались в поддержку этой идеи. Проституция полностью легализована
в восьми странах Европы: Нидерландах, Германии, Австрии, Швейцарии, Греции, Турции,
Венгрии и Латвии. В Испании и Чехии власти относятся к проституции терпимо, а в
Швеции, Норвегии и Исландии с точки зрения закона правонарушение совершает
клиент, а не жрица любви.
Примечательно, что марш проституток в Киеве прошел в день, когда
на Украине объявлен всенародный траур по восьми погибшим горнякам шахты
"Степная" на Львовщине.
Источник:
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