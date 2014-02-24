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Разъяренные киевские путаны пришли маршем к Порошенко

3 марта 2017, пятница, 15:30 – ИА СОЧИ-24

Разъяренные киевские путаны пришли маршем к Порошенко
Разъяренные киевские путаны пришли маршем к Порошенко
Недовольные киевские путаны вышли на центральные улицы украинской столицы. Работницы секс-индустрии пришли маршем к зданию администрации президента и потребовали отменить штрафы за занятие проституцией.
Сторонницы любви за деньги скрывают лица под масками. Они собрались
в колонну у Верховной рады и прошли от площади Конституции до здания кабинета
министров, а затем и до администрации президента Порошенко. Организаторами акции выступили всеукраинская лига "Легалайф"
и благотворительный фонд "Альянс общественного здоровья". Сторонники
отмены штрафов за занятие проституцией говорят, что это – только первый шаг. Они
называют древнейшую профессию обычной работой и намерены добиваться легализации
этого вида деятельности.Путаны несли плакаты с лозунгами: "Долой штрафы за
проституцию, даешь легализацию!", "Проститутки тоже работают!", "Карайте только
за политическую проституцию!". В акции также приняли участие правозащитники и
экс-работники сферы интимных услуг. Были приглашены и европейские дипломаты, но, правда, никто из них не подтвердил
свое участие. Каждая ночная бабочка получила специальное
удостоверение секс-работника – с трезубцем на обложке.На Украине проституция карается штрафом от трех до десяти долларов.
Организаторы митинга сообщили, что разработали законопроект, освобождающий от
ответственности за оказание секс-услуг.
На официальном сайте организаторов и странице мероприятия в
Facebook сообщается, что акция приурочена к Международному дню защиты прав
секс-работников. Но на самом деле этот день отмечается по всему миру 17
декабря, начиная с 2003 года.  
На Украине немало сторонников легализации проституции. Не
так давно один из местных телеканалов провел опрос, 72% участников которого
высказались в поддержку этой идеи. Проституция полностью легализована
в восьми странах Европы: Нидерландах, Германии, Австрии, Швейцарии, Греции, Турции,
Венгрии и Латвии. В Испании и Чехии власти относятся к проституции терпимо, а в
Швеции, Норвегии и Исландии с точки зрения закона правонарушение совершает
клиент, а не жрица любви.

Примечательно, что марш проституток в Киеве прошел в день, когда
на Украине объявлен всенародный траур по восьми погибшим горнякам шахты
"Степная" на Львовщине.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Американские средства массовой информации продолжают нагнетать истерию о деловых контактах доверенных лиц президента США Дональда Трампа с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком. Между тем граждане Соединенных Штатов иронично подшучивают над своими СМИ...»

сегодня, 18:58
Мэр бросился в воду спасать дайвера

Мэр города Карамюрсель (Турция) Измаил Илдырим прыгнул в воду ради спасения дайвера. Политик решился на отважный поступок во время проходившей в порту официальной церемонии памяти жертв крушения парома в 1958 году...»

сегодня, 18:46
Мужчина с гранатой захватил заложников в центре Москвы

Мужчина с гранатой взял заложников в бизнес-центре на Бакунинской улице в центре Москвы..»

сегодня, 18:13
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сегодня, 17:29
Российский генерал потерял обе ноги в Сирии

В боях за Пальмиру получил тяжелейшие ранения начальник управления боевой подготовки штаба Западного военного округа Петр Милюхин. Офицер потерял обе ноги и глаз...»

сегодня, 17:13
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сегодня, 16:45
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На 47-м этаже здания гостиницы "Международный отель и башня Трампа" случился пожар, передает РИА ФАН..»

сегодня, 16:43
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