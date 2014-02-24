Разъяренные киевские путаны пришли маршем к Порошенко

3 марта 2017, пятница, 15:30 – ИА СОЧИ-24



Разъяренные киевские путаны пришли маршем к Порошенко

Недовольные киевские путаны вышли на центральные улицы украинской столицы. Работницы секс-индустрии пришли маршем к зданию администрации президента и потребовали отменить штрафы за занятие проституцией.Сторонницы любви за деньги скрывают лица под масками. Они собралисьв колонну у Верховной рады и прошли от площади Конституции до здания кабинетаминистров, а затем и до администрации президента Порошенко. Организаторами акции выступили всеукраинская лига "Легалайф"и благотворительный фонд "Альянс общественного здоровья". Сторонникиотмены штрафов за занятие проституцией говорят, что это – только первый шаг. Ониназывают древнейшую профессию обычной работой и намерены добиваться легализацииэтого вида деятельности.Путаны несли плакаты с лозунгами: "Долой штрафы запроституцию, даешь легализацию!", "Проститутки тоже работают!", "Карайте толькоза политическую проституцию!". В акции также приняли участие правозащитники иэкс-работники сферы интимных услуг. Были приглашены и европейские дипломаты, но, правда, никто из них не подтвердилсвое участие. Каждая ночная бабочка получила специальноеудостоверение секс-работника – с трезубцем на обложке.На Украине проституция карается штрафом от трех до десяти долларов.Организаторы митинга сообщили, что разработали законопроект, освобождающий отответственности за оказание секс-услуг.На официальном сайте организаторов и странице мероприятия вFacebook сообщается, что акция приурочена к Международному дню защиты правсекс-работников. Но на самом деле этот день отмечается по всему миру 17декабря, начиная с 2003 года.На Украине немало сторонников легализации проституции. Нетак давно один из местных телеканалов провел опрос, 72% участников котороговысказались в поддержку этой идеи. Проституция полностью легализованав восьми странах Европы: Нидерландах, Германии, Австрии, Швейцарии, Греции, Турции,Венгрии и Латвии. В Испании и Чехии власти относятся к проституции терпимо, а вШвеции, Норвегии и Исландии с точки зрения закона правонарушение совершаетклиент, а не жрица любви.Примечательно, что марш проституток в Киеве прошел в день, когдана Украине объявлен всенародный траур по восьми погибшим горнякам шахты"Степная" на Львовщине.

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