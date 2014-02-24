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Реабилитированный активист Дадин напросился на арест

10 марта 2017, пятница, 11:59 – ИА СОЧИ-24

Реабилитированный активист Дадин напросился на арест
Реабилитированный активист Дадин напросился на арест
Полиции пришлось вновь задержать Ильдара Дадина, буквально на днях освободившегося из тюрьмы. Активист решил провести одиночный пикет у здания ФСИН. Однако подготовился к акции Дадин плохо: он забыл дома паспорт и в итоге оказался в отделении, где устанавливают его личность.
На акцию перед зданием Федеральной службы исполнения
наказаний (ФСИН) в центре Москвы Ильдар Дадин пришел в сопровождении
оппозиционера Льва Пономарева. Они пикетировали вход в ведомство, сменяя друг
друга. Надпись на их плакате требовала отставки главы
управления ФСИН по Карелии Александра
Тереха.Сотрудники полиции вскоре обратились к пикетчику с
естественной в такой ситуации просьбой – предъявить документы. Вместо того,
чтобы показать паспорт, Дадин потребовал зачитать ему его права. В итоге его
сопроводили в полицейский автомобиль и увезли в отделение. Вся тяжесть
проведения пикета легла на плечи оставшегося в одиночестве Пономарева.Жена Ильдара Дадина, Анастасия Зотова, позже объяснила, что ее муж, отправляясь на
одиночный пикет, забыл паспорт. "Он поехал на пикет и
забыл дома паспорт. К нему подошли сотрудники полиции, говорят:
"Покажи", он говорит, что забыл дома. Его увезли. Я приехала в 10:30,
пикет начался в 10:00. А мне говорят: "Все, его увезли", – цитирует
Зотову Life.ru. В декабре 2015 года Ильдар Дадин был приговорен к трем годам
лишения свободы. Он стал первым осужденным по статье 212.1 Уголовного кодекса,
которая предусматривает наказание за "неоднократное нарушение
установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга,
демонстрации, шествия или пикетирования". Позже наказание активисту снизили
до 2,5 года. А в конце февраля 2016-го президиум Верховного суда постановил
приговор отменить, Дадина освободить и признать за ним право на реабилитацию.Анастасия Зотова сообщила, что в сопровождении Льва
Пономарева направляется в отделение внутренних дел по району Якиманка, куда
увезли Дадина сотрудники полиции.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 13:01
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