Ребенок пострадал от взрыва пиротехники под Москвой



Константина Райкина экстренно госпитализировали в Москве сегодня, 21:16 Руководитель академического театра "Сатирикон" Константин Райкин экстренно госпитализирован в Москве, передает "360"..»

В доме на севере Москвы загорелась квартира сегодня, 21:14 В одной из квартир на шестом этаже жилого дома по Ленинградскому шоссе на севере Москвы начался пожар, передает Life.ru..»

В метро Москвы объявлена угроза взрыва сегодня, 21:00 Станция "Площадь революции" Московского метрополитена обследуется кинологами и спасателями в связи с угрозой взрыва, передает Life.ru..»

Как Путин вновь унизил бессильного Обаму сегодня, 20:29 Как удивительный и невероятный шаг охарактеризовала решение президента России Владимира Путина не принимать аналогичных мер в ответ на высылку российских дипломатов из США обозреватель канала CNN Джилл Догерти. А в Москве надеются, что выходка Обамы – последнее неумное решение уходящей администрации США...»