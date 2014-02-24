Ребенок пострадал от взрыва пиротехники под Москвой
30 декабря 2016, пятница, 19:16 – ИА СОЧИ-24
Ребенок пострадал от взрыва пиротехники под Москвой
Девятилетний мальчик с термическими ожогами и рваными ранами был доставлен в одну из больниц Московской области, передает Life.ru. Инцидент произошел во дворе одного из домов по улице Ватутина в подмосковном Подольске – у ребенка в руках взорвалась пиротехника. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Как удивительный и невероятный шаг охарактеризовала решение президента России Владимира Путина не принимать аналогичных мер в ответ на высылку российских дипломатов из США обозреватель канала CNN Джилл Догерти. А в Москве надеются, что выходка Обамы – последнее неумное решение уходящей администрации США...»
Как удивительный и невероятный шаг охарактеризовала решение президента России Владимира Путина не принимать аналогичных мер в ответ на высылку российских дипломатов из США обозреватель канала CNN Джилл Догерти. А в Москве надеются, что выходка Обамы – последнее неумное решение уходящей администрации США...»