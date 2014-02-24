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Ректор Института русского языка будет отстаивать интересы москвичей
21 марта 2017, вторник, 16:15 – ИА СОЧИ-24
Как говорится на сайте Общественной палате Москвы, представители
этого совещательного органа выбрали своего представителя в федеральной ОП. По
итогам голосования стало известно, что представлять интересы москвичей будет Маргарита
Русецкая.
Она совмещает руководство Институтом русского языка с должностью
зампреда Общественной палаты Москвы. Русецкая, как отмечается в сообщении, получила
по итогам процедуры тайного альтернативного голосования большинство голосов. "Москва и москвичи являются примером создания и развития множества гражданских инициатив и проектов, подчеркнула она. – Общественная палата Москвы постоянно работает с горожанами, мы умеем находить общий язык с разными людьми, представлять их интересы на дискуссионных площадках разного уровня. Уверена, что этот опыт будет нужным и я смогу достойно представлять интересы москвичей на федеральном уровне".
Напомним, 20 марта был опубликован указ президента Владимира
Путина о формировании первой части состава ОП из 40 человек. Вторую часть
сформируют общественные палаты регионов, делегировав по одному представителю.
Третья часть палаты в составе 43 человек будет сформирована путем конкурсного
отбора из кандидатур, предложенных общественными организациями.Всего в Общественной палате будет 168 человек. В обновленный
состав ОП по президентской квоте вошли, в частности, академик РАН Лео Бокерия,
председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ
Владимир Легойда, кинорежиссер Владимир Хотиненко, певица и общественный
деятель Диана Гурцкая, глава Всероссийской федерации художественной гимнастики
Ирина Винер-Усманова, шахматист Сергей Карякин.
Источник:
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