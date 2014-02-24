Ректор РЭУ дал совет поступающим и студентам

7 февраля 2017, вторник, 19:30 – ИА СОЧИ-24



Ректор РЭУ дал совет поступающим и студентам

Dni.Ru побеседовали с ректором Российского экономического университета имени Плеханова Виктором Ивановичем Гришиным. Он ответил на вопросы о будущем российского образования, а также дал несколько советов, которые окажутся полезными и для студентов, и для тех, кто только собирается поступать в университет и только раздумывает над выбором в какой из вузов нести бумаги.Сохранится ли высшее бесплатное образование в России? Как такового "бесплатного" образования не существует – либо будущий студент платит самостоятельно/при помощи родителей/работодателя/региона ("целевое" место), либо поступает на "бюджетное" место, за которое платит государство. Таким образом, понятие "бесплатное" образование следует рассматривать как образование, за которое не платит обучающийся, а платит государство.Далее, все мы знаем, что согласно ст. 43 Конституции Российской Федерации гарантируются бесплатность дошкольного, основного общего и среднего профессионального образования. Высшее образование сюда не входит, однако в этой же статье отмечается, что каждый вправе на конкурсной основе бесплатно получить высшее образование.Прошедшая в середине прошлого года информация о сокращении на 40% количества бюджетных мест в ВУЗах не соответствует действительности, о чем уже неоднократно говорили в Министерстве образования и науки."Количество бюджетных мест в вузах гарантировано ФЗ "Об образовании" и не может подвергаться сокращению"Другое дело, когда идет речь о перераспределении числа бюджетных мест: на примере экономических и юридических специальностей мы можем наблюдать перераспределение мест в пользу инженерных специальностей (свыше 45% от всех бюджетных мест отдано именно инженерным специальностям). Например, в РЭУ им. Г.В. Плеханова набор в 2016 г. на места за счет средств федерального бюджета по направлениям подготовки бакалавра и специальностям составил 878 человек, в наборе на 2017 г. общее количество бюджетных мест составит уже 730, то есть произошло сокращение почти на 17%. При этом сокращается и число мест по договорам с оплатой стоимости обучения: если в 2016 г. для подготовки бакалавров и специалистов очной формы обучения нам было выделено 1565 мест, то в 2017 г. – уже 1249 мест, сокращение почти на 20%. Данная тенденция обуславливается, в первую очередь, сокращением общего числа выпускников школ. Тем не менее, в целом ежегодно выделяется не менее 57 бюджетных мест на 100 выпускников школ, что гарантирует сохранение "бесплатного" высшего образования.Каковы шансы детей из обычных семей, чей доход ниже среднего, без блата, знакомств и связей поступить и учиться в таких престижных вузах как МГИМО, МГУ, Бауманка или университет имени Плеханова?На сегодняшний день у детей из семей с самым разным уровнем дохода, из разных уголков нашей страны равны в вопросе возможностей поступления и обучения в вузах. Решающую роль в поступлении играют баллы, набранные по результатам ЕГЭ, которые, в свою очередь, зависят от уровня подготовки абитуриента, а также от регулярной практической работы с демонстрационными вариантами ЕГЭ. Более того, сегодня существует достаточное количество Интернет-ресурсов, где в свободном доступе размещены актуальные материалы для подготовки, доступ к которым бесплатно может получить любой желающий.Вузы не могут влиять на результаты абитуриентов, а повысить свой балл для поступления ребята могут только объективными достижениями, например, аттестатом с отличием или золотым значком ГТО. Насколько оправдала себя система ЕГЭ?Хотелось бы отметить, что нет ни одной идеальной системы оценки знаний, будь то классический письменный экзамен, или ЕГЭ. Всегда будет место для обсуждений качества заданий, точности формулировок, объективности оценочной шкалы. Но не следует забывать, что система единого государственного экзамена дала возможность огромному количеству абитуриентов из регионов на равных условиях с жителями больших городов поступить в престижные вузы, определив понятный и заранее известный формат экзамена. Возможность выбора предметов для сдачи ЕГЭ дала возможность абитуриентам сосредоточиться непосредственно на тех дисциплинах, которые действительно интересны школьникам, в которых они смогут проявить свои способности. "Система поступления в вузы на основе результатов ЕГЭ позволила абитуриентам пробовать свои силы не в одном вузе, а сразу в пяти"У абитуриентов нет необходимости сдавать вступительные испытания в каждом учебном заведении, как это было ранее. Стоит отметить, что не у всех ребят была возможность готовиться к специализированному вузовскому экзамену.Есть ли шанс, что школьников вернут к советской системе образования? Прежде всего, хочу отметить, что советская система образования была одной из самых, если не самая лучшая в мире, с точки зрения получаемых результатов образования."Очевидно, что рыночная экономика привела не только к положительным, но и отрицательным последствиям"Если в Советском союзе было единое образовательное пространство на всей его территории, то в настоящее время, хотя и в меньшей степени, чем в начале становления государственности Российской Федерации, наблюдается излишний плюрализм систем обучения, взглядов на объем материала и структуру подготовки школьников по тем или иным предметам. Особенно ярко это проявляется в курсе "История", где существует огромное количество разнообразных учебников, взглядов на одни и те же вещи. В общем федеральном перечне свыше 1370 учебников. Можно по-разному относиться к унификации учебников, но то, что советская система образования в этом плане предъявляла единые, более жесткие требования к качеству учебных материалов на всей территории страны, что позволяло избежать двойственного толкования, искажению исторических фактов, путаницы в головах школьников – это несомненное достижение и мы, к счастью, возвращаемся к этому.Советская система образования иначе формировала и воспитывала школьников. Тем не менее, в настоящее время в системе ЕГЭ принято принципиальное решение ухода от зарубежной практики тестовых заданий и перехода к развернутым и творческим ответам, что приведет к увеличению требований к школьникам и сделает акцент на умении рассуждать, а не "угадывать" правильные ответы. Также уже в 9 классе при сдаче Государственной итоговой аттестации школьники будут сдавать устную часть, а в 11 классе в литературу уже возвращено сочинение. Обсуждается и расширение перечня обязательных экзаменов для получения аттестата, например, иностранного языка или истории.Очевидно, что качество знаний по предметам, которые не сдаются в рамках ЕГЭ, гораздо ниже, чем это было в СССР, однако и в этом направлении ведется работа, например, по установлению единого дня и единых требований при проведении контрольно-проверочных работ. Я считаю, что современная система образования в нашей стране должна вобрать все те достижения советской системы, которые позволили сформироваться великим ученым и деятелям советской эпохи, добиться существенного прогресса и развития общества. Использование советского образовательного опыта, в том числе по воспитанию и формированию личности школьников, с учетом современных вызовов мировой образовательной системы, с которыми сталкивается наша страна и позволит сформировать конкурентоспособную систему образования. Так что вопрос стоит сейчас не только в том, чтобы система давала результаты, но и о том, каким образом обеспечить эффективность (отношение результатов к затратам) этой системы.В чем российская система образования проигрывает западной? А, может, она не проигрывает, а, наоборот, лучше?Российская система образования, так же, как и многие другие системы в нашей стране – экономика в целом, административная система, судебная система, система здравоохранения, вооруженные силы – находится в стадии формирования, и пройдет еще немало лет, чтобы система стабилизировалась, точнее – вышла на траекторию планомерного развития. Это не выигрыш или проигрыш, это естественная фаза развития.Я полагаю, что качество и престиж российского образования в сфере экономики и управления, также так в прочем в других сферах, будет неизменно повышаться. На этом нацелены и государственные программы и проекты, и устремления самих вузов. Современная административная реформа и реформа образовательной системы, проводимые в России, побуждают учебные заведения использовать механизмы внебюджетного привлечения финансовых ресурсов и выстраивать эффективное взаимодействие с местным сообществом, интегрируя органы местного самоуправления, бизнес–среду, общественные организации и гражданское общество. Привлечение финансового–производственных ресурсов и трансформация современных университетов, особенно в регионах, в открытые по отношению к местному сообществу системы, может значительно ускорить процесс становления вузов как институциональной базы развития гражданского общества и молодежного сообщества на локальном уровне, поэтому для эффективного развития социально-экономической системы Российской Федерации необходимо осуществить разработку и внедрение механизмов инфраструктурного социального проектирования, а также интегрированного образования. Сейчас рассматриваются вопросы повышения эффективности целевого приема и целевого обучения. Плехановский Университет, изучив успешную практику Министерства образования Российской Федерации и Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера по использованию моделей ГЧП, муниципального заказа социальных услуг у частных поставщиков, запустил первые в России уникальные программы высшего образования подготовки социальных предпринимателей. Мы готовы предложить использовать опыт Плехановского университета для оказания поддержки в реализации совместных целевых программ, что не только оптимизирует расходы на администрирование программ и выделение бюджетных мест, но и обеспечит создание нового поколения молодежи, способных пополнить интеллектуальную и бизнес-элиту России.Почему во всевозможных рейтингах вузов российские высшие учебные заведения зачастую оказываются далеко за пределами первой десятки?В основном это связано с тем, что многие рейтинги ориентированы на измерение соответствия иной модели университета, чем была принята у нас: большую часть итогового результата составляет в основном экспертная оценка научных достижений. В нашей стране большая часть научно-исследовательской работы проводилась в системе Академии наук и отраслевых НИИ, не многие университеты были вовлечены в эту деятельность, и тем более, не многие стремились предложить свои наработки мировому научному сообществу. Сейчас эта ситуация меняется, и число российских университетов в международных рейтингах, а также их позиции увеличиваются."Мы считаем, что наиболее адекватной оценкой качества образования как результата работы университета является оценка трудоустройства выпускников"Российское образование существенно повышает свой уровень, точнее – уровень своего международного признания. И раньше многие иностранные компании охотно брали наших инженеров, программистов, химиков, физиков. Сегодня мы с гордостью можем сказать, что качество выпускников российских университетов признано международными рейтингами.В рейтинге QS Stars University Ratings, когда в 2015 году РЭУ стал первым и на тот момент единственным российским вузом, получившим оценку "4 звезды", именно "трудоустройство" было одной из трех категорий, по которым мы получили высшую оценку – 5 звезд, причем по всем трем параметрам – "репутация у работодателей", "доля трудоустроившихся в течение года после выпуска" и "сервис по поддержке карьеры" университет получил максимально возможные баллы. В международном рейтинге агентства QS по трудоустройству QS Graduate Employability Rankings – 2017 РЭУ занял позицию 151-200 в мире и 3-4 место в России, причем в категории "Партнерство с работодателями" РЭУ занимает 14 место в мире, а по позиции "успешность выпускников" – 85 место в мировом рейтинге. В мае 2016 года университет получил награду шведской компании Universum как "Лучший университет России 2016 года" за вклад в развитие партнерских взаимоотношений с работодателями на церемонии вручения наград "Самые привлекательные работодатели России 2016 года" по мнению компании Universum. Так что я думаю, что качество образования, полученного в ведущих российских вузах, вполне соответствует мировому уровню.В дореволюционной России учителя считались элитой общества. Почему в наше время профессия учителя/преподавателя утратила свою актуальность и не является такой желанной, в отличие, скажем, от юриста или экономиста?Да, в начале XX века занятие наукой и преподаванием было весьма престижно, хорошо оплачивалось, а профессиональные научные исследования были интересны даже обывателям. Отчасти так было и, например, в 1960-х. Но увы, приходится констатировать, что в подобных ситуациях профессии нередко становятся жертвой слепой мощи истории. Давайте вспомним, к примеру, что случилось в 1990-х годах в экономическом и социо-культурном отношении. Это был кризисный период, когда перед многими людьми встал вопрос индивидуального выживания – именно индивидуального, поскольку коллективистская культура Советского Союза рассыпалась, и мерилом успеха стали позаимствованные из западных культур личные достижения, зачастую выраженные в финансовом благополучии.В это время наибольшие возможности представляли профессии, позволяющие заниматься индивидуальной предпринимательской деятельностью или быть "в обойме" крупных частных предприятий. Для успешной предпринимательской деятельности в условиях первичного накопления капитала нужны были не столько знания, сколько личные качества – упорство, способность к риску, даже, если угодно, определенная жесткость; работа в крупных компаниях требовала полной отдачи. В этих условиях преподаватели и ученые, работа которых также предполагала полное погружение в нее, имели очень мало шансов достичь индивидуального успеха. Далеко не всегда они обладали необходимыми личностными качествами, часто не имели времени для совмещения работы в ВУЗе с чем-то еще. Сами же институты при этом, оставаясь в основном на государственном финансировании, платили мало. Мы все помним поговорку "Раз ты такой умный – то отчего ты такой бедный?". Эта ситуация по сути была противоестественной и едва не стоила нам, как стране, потери научного и образовательного потенциала. Сейчас наметилась тенденция к возвращению профессии ученого и преподавателя былого престижа, и это вселяет надежды."Сегодня престиж профессии преподавателя высшей школы растет"Этому способствовала и стратегия ведущих университетов на повышение конкурентоспособности, которая включает в себя привлечение лучших преподавателей, способных заниматься высоковостребованными, и выполнение "майских" указов президента, согласно которым уровень заработной платы преподавателей вузов уже в 2016 году был не ниже 150% от средней заработной платы по региону, а в 2018 году составит 180% от средней по региону.Сейчас стало модным брать репетиторов. С чем это связано?Не могу согласиться с тем, что это тенденция только последних лет. Скорее, это пережиток тех времен, когда было принципиальным брать индивидуальные занятия у вузовского преподавателя, то есть до введения ЕГЭ. Репетиторство привлекает родителей абитуриентов индивидуальным подходом к ученику, позволяет выявить и устранить серьезные пробелы в знаниях школьников. Многие родители пользуются услугами репетиторов для того, чтобы дисциплинировать ребенка в процессе подготовки к ЕГЭ, так как для большинства школьников весьма затруднительно регулярно самостоятельно заниматься подготовкой к экзаменам. Здесь сказывается юный возраст ребят.Но далеко не всегда занятия с репетитором – это панацея или гарантия высокого балла. Я бы порекомендовал ориентироваться на индивидуальные особенности каждого учащегося: кому-то по душе групповые занятия, для кого-то просто не обходимы индивидуальные уроки, а кому-то просто достаточно повторить материал, изученный ранее. Нет никакой унифицированной системы подготовки к экзамену, как нет двух одинаковых учеников.Как выжить студенту, если учеба занимает почти все свободное время, и у родственников нет возможности помочь?К счастью для студента, расписание в университете построено часто таким образом, что есть возможность подзаработать в свободной время. Это как раз позволяет нашим студентам реализовывать себя в профессии, начиная примерно со 2-ого курса.В настоящий момент существует много вакансий для студентов, позволяющих удачно сочетать расписание учебных занятий и работу. Многие компании, ориентирующиеся на молодежь, предлагают либо гибкий график, либо 20-часовую рабочую неделю, что совсем не мешает посещать занятия. Также, у студентов иногда расписание составлено таким образом, что один день в неделю может быть не занят учебными занятиями (такой день отводится для самостоятельной подготовки студента). Как его провести, студент решает сам.Кроме возможностей работы, ребята имеют массу возможностей получить дополнительную материальную поддержку и в вузе за счет участия в научных грантах. Причем есть гранты, которые выделяет университет по приоритетным направлениям, а также студенты могут быть задействованы и в реализации внешнего научного гранта через кафедру или образовательно-научный центр. Существует и возможность получения именной стипендии, которая выделяется либо Попечительским советом, либо компанией-работодателем, либо специализированными фондами. Сумма стипендий иногда доходит до приличного месячного заработка начинающего специалиста, а студенту это еще и в учебе помогает.Для обучающихся с трудной материальной ситуацией существуют различные виды материальной поддержки, которые они могут получить, являясь студентами университета.Что бы Вы посоветовали абитуриентам?В первую очередь, хотелось бы пожелать ребятам удачи. Год у выпускников, действительно, будет очень непростой. Кроме экзаменов, придется выбирать не просто вуз, выбирать свою дальнейшую профессию. К слову, в последние годы, значительно возросло количество молодых людей, которые делают свой выбор осознано. Мне это очень приятно. Поступление в вуз – это очень сложный шаг во взрослую жизнь, и далеко не последняя трудность, с которой придется столкнуться. Сейчас впереди еще несколько месяцев для подготовки, и почти полгода до зачисления. Не стоит забывать, что образование – это не просто этап, который нужно пройти, это процесс, который продолжается всю жизнь. Нужно ответственно подойти к выбору университета и специальности."Могу дать два основных совета: узнайте, каково будущее той профессии, которую вы хотите получить, и как можно больше узнавайте про университет, в котором планируете обучаться"Поищите в интернете прогнозы, как изменятся в ближайшее время традиционные профессии, какие появятся новые виды деятельности, самое главное – какими навыками и компетенциями нужно обладать, чтобы быть конкурентоспособным и востребованным на рынке труда. Обязательно сходите на День открытых дверей, встретьтесь с преподавателями, задайте вопросы декану. Не стесняйтесь спрашивать: какой уровень зарплат выпускников, каков процент трудоустройства, какие компании приходят на день карьеры, можно ли получить двойной диплом, есть ли предметы на иностранном языке, как обстоит дело с признанием диплома за границей и в России, какие технологии обучения используются, кто из специалистов-практиков ведет занятия, где проходит практика студентов, какие есть возможности по занятиям спортом и искусством. В хорошем университете вам подробно и с гордостью ответят на эти вопросы, все покажут и разъяснят. Не основывайте свой выбор только на чтении социальных сетей и информации на сайтах, при современных технологиях эта информация легко искажается. Сформируйте свое мнение, основанное на личном общении с преподавателями, студентами и выпускниками университета. Хочу посоветовать следовать за своей мечтой и верить в свои силы.

СОЧИ 24