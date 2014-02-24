Ревнивый любовник жестоко расправился с москвичкой в лифте
3 марта 2017, пятница, 09:45 – ИА СОЧИ-24
Ревнивый любовник жестоко расправился с москвичкой в лифте
В одном из домов на Митинской улице на северо-западе Москвы найдена мертвой женщина. Труп обнаружили в лифте. Окровавленное тело буквально выпало из грузового лифта, который вызвали жильцы дома. Очевидцы сразу вызвали полицию и скорую помощь, но прибывшие врачи лишь подтвердили сметь 47-летней женщины.По предварительным данным, она скончалась от множественных ножевых ранений. Все удары злоумышленник нанес в область груди и живота. Точная причина смерти будет названа по итогам экспертизы – труп оправлен в морг, передает Life.ru. Между тем появился первый подозреваемый. Следователи полагают, что женщину убил ее 55-летний ухажер, приехавший в столицу из Башкирии. Причиной жестокой расправы могла стать ревность. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, они опрашивают соседей и возможных свидетелей. Ведутся поиски предполагаемого преступника.
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