Ревнивый москвич расстрелял соперника на свидании

В Москве студент расстрелял молодого человека недалеко от торгового центра на Щелковском шоссе. Происшествие случилось на глазах у ни в чем не повинной девушки.Молодой человек преподнес букет даме, после чего услышал выстрелы, передает "Московский Комсомолец". Он обернулся и увидел юношу, который бежит к нему и стреляет в его сторону. Как оказалось, это был бывший ухажер девушки – он выстрелил в лицо сопернику и скрылся. Пострадавший был госпитализирован, полицейские ищут преступника.
Директор одного из столичных автосервисов стал жертвой убийства в центре города. На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как неизвестные на внедорожнике подъехали к белому Lexus бизнесмена и открыли по автомобилю огонь...»
Депутат Госдумы ЛДПР Борис Чернышов (ЛДПР) внес законопроект, дающий мужчинам преимущество при поступлении в педагогические вузы. Представители сильного пола смогут поступить туда без вступительных экзаменов на бюджетную основу...»
Руководитель Департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Петросян заявил, что зеленоградская семья, из которой изъяли десятерых детей с ВИЧ, получала пособие от администрации города. На содержание приемышей выделялось более 630 тысяч рублей ежемесячно...»
Накануне великого православного праздника, Богоявления, или Крещения Господня, протоиерей, доцент Московской духовной академии Павел Великанов обратился к Интернет-пользователям с необычной просьбой. Он призвал россиян помнить о том, что они в ответе за "неправильные, смущающие и соблазняющие изображения", опубликованные в социальных сетях...»
Директор одного из столичных автосервисов стал жертвой убийства в центре города. На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как неизвестные на внедорожнике подъехали к белому Lexus бизнесмена и открыли по автомобилю огонь...»
Депутат Госдумы ЛДПР Борис Чернышов (ЛДПР) внес законопроект, дающий мужчинам преимущество при поступлении в педагогические вузы. Представители сильного пола смогут поступить туда без вступительных экзаменов на бюджетную основу...»
Руководитель Департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Петросян заявил, что зеленоградская семья, из которой изъяли десятерых детей с ВИЧ, получала пособие от администрации города. На содержание приемышей выделялось более 630 тысяч рублей ежемесячно...»
Накануне великого православного праздника, Богоявления, или Крещения Господня, протоиерей, доцент Московской духовной академии Павел Великанов обратился к Интернет-пользователям с необычной просьбой. Он призвал россиян помнить о том, что они в ответе за "неправильные, смущающие и соблазняющие изображения", опубликованные в социальных сетях...»