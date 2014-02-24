Родители в шоке от приговора Карауловой

22 декабря 2016, четверг, 18:43 – ИА СОЧИ-24



Родители в шоке от приговора Карауловой

Отец Варвары Карауловой раскритиковал вынесенный его дочери приговор Московского военного окружного суда. По его словам, он сотрудничал со следствием при условии, что бывшая студентка философского факультета МГУ имени М. В. Ломоносова пройдет по делу в качестве свидетеля.Павел Караулов назвал решение суда несправедливым, сообщает Life.ru. "Это не просто неожиданность, это абсурд", – продолжил он. Он отметил, что жалеет о помощи, оказанной им сотрудникам следственных органов."Самое главное, на чем базируется обвинение, это самооговор под воздействием следователя. О чем было совершенно четко сказано", – пояснил Павел Караулов.По его словам, суд не имел права рассматривать "самооговор" в качестве доказательства вины девушки, так как ее признательные показания о желании примкнуть к "ИГ" (террористическая организация, запрещена в России) не были зафиксированы на видеокамеру. Его нельзя принимать во внимание, это противочеловечно", – сказал отец преступницы. "Она, несмотря на свои, казалось бы, 20 лет, была ребенком. И ей было очень тяжело. Попав в такие условия, стараясь, как это ни печально, угодить следствию, она следовала тому, что ей говорили взрослые. Одуматься она смогла, только когда в дело вступили адвокаты. Постепенно, через полгода, как она сама сказала, начала им доверять и давать правдивые показания. А сегодня этим правдивым показаниям в суде была грош цена", – заключил Павел Караулов.Сама Варвара Караулова сразу после оглашения приговора заявила, что "приговор ей понятен". "Это был показательный процесс", – цитирует бывшую студентку МГУ "МК". Отметим, что девушка улыбалась во время заседания суда. Адвокат осужденной к пяти годам колонии общего режима девушки Сергей Бадамшин заявил, что защита намерена обжаловать приговор суда. Он назвал вынесенный вердикт "чрезмерно жестоким"."Защита неоднократно говорила об отсутствии состава преступления в ее действиях. Даже с учетом назначенного, об адекватности и разумности этого наказания невозможно говорить. Прокуратура максимально потолок задрала и, собственно, уже от этого потолка, видимо, такое моральное утешение – сделали 4 года и 6 месяцев", – цитирует Сергея Бадамшиа радиостанция "Говорит Москва".Между тем прокурор Михаил Резниченко остался доволен избранной для Варвары Карауловой мерой пресечения,. "Приговор суда сторону обвинения удовлетворяет. Закон по данному составу предусматривал от пяти до десяти лет лишения свободы", – цитирует гособвинителя телеканал РЕН ТВ. Отметим, Варвара Караулова в ожидании приговора держала в руках книгу Августина Блаженного "Исповедь". В этой книге будущий епископ Гиппонский описывает свой жизнь путь, который привел его к крещению и обретению веры.Напомним, суд признал Варвару Караулову виновной в попытке пересечь турецко-сирийскую границу и примкнуть к террористической группировке "ИГ". Девушка раскаялась в своем поступке, но заявила, что не собиралась участвовать в экстремистской деятельности. В Сирию девушка хотела отправиться к своему возлюбленному Айрату Саматову, к которому у нее был лишь любовный интерес.

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