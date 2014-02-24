Родившая 69 детей женщина умерла в 40 лет

В Палестине скончалась 40-летняя женщина, родившая за свою жизнь, по слухам, 69 детей. О смерти местной жительницы журналистам сообщил ее муж. Погибшая считалась одной из самых плодовитых матерей в мире. Официального подтверждения количества детей палестинки при этом не обнаружено, сообщает Khaleej Times.Отметим, что в Книге рекордов Гиннеса почетное место плодовитой матери занимает жена русского крестьянина Федора Васильева. В XVIII веке она родила своему мужу также 69 детей. Считается, что женщина 16 paз родила двoйню и семь paз – тpoйню. Четырежды она смогла родить сразу четверых младенцев.Примечательно, что от второго брака у Федора Васильева появилось еще 18 детей. Таким образом у него было 87 отпрысков, но и этого не хватило ему для установления мужского рекорда.Ранее сообщалось, что в китайской провинции Хэбэй женщина спустя шесть дней после рождения сына родила еще двух девочек-близнецов. Все дети появились на свет с недостаточным весом, поэтому сейчас они находятся в палате интенсивной терапии.По словам принимавшей роды акушерки, у беременной была дизиготная тройня – двое детей развивались в собственной внутриутробной оболочке, в то время как третий находился отдельно от них. Врач отметила, что это первый подобный случай в ее медицинской практике за последние 20 лет.
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