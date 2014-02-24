Родственники жертв крушения Ту-154 получили первые выплаты

28 декабря 2016, среда, 18:44 – ИА СОЧИ-24



Родственники жертв крушения Ту-154 получили первые выплаты

Родственники погибших в результате крушения самолета Ту-154 у берегов Сочи начали получать первые страховые выплаты. Об этом сообщили в компании "Согаз".По данным организации, заявления на получение денежных средств подали родные 61 человека. "Сегодня первые выплаты уже осуществлены", – сообщили в компании изданию Life.ru. Напомним, семьи погибших военных получат порядка 5,8 миллиона рублей компенсации.

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