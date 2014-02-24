Рогозин нашел "вождя древних укров"

6 февраля 2017, понедельник, 21:31 – ИА СОЧИ-24



Рогозин нашел "вождя древних укров"

Зампред Правительства России Дмитрий Рогозин с юмором отреагировал на инициативу мэрии Днепра (бывший Днепропетровск) установить в центре города двухметровую статую знаменитого Ждуна. Он ассоциировал существо с "вождем древних укров".Вице-премьер заявил в своем Facebook, что "Днепрождун Безвиз – вождь древних укров". Таким образом Рогозин вслед за другимипользователями Сети посмеялся над президентом Украины Петром Порошенко, которыйуже несколько лет ждет, что Европа предоставит его стране безвизовый режим.Кроме того, публикациейзампред российского Правительства показал свое отношение к планам мэрии Днепраустановить в центре городадвухметровую статую гибрида насекомого и слона (Homunculus Loxodontus),которая получила популярность в социальных сетях как ожидающийперсонаж "Ждун".Информациюоб этой инициативе подтвердил мэр города Борис Филатов. "От журналистов ничего не скроешь:) Да,это правда. Ведем переговоры", – написал на своей странице в Facebook градоначальник. Сейчас по этому поводуведутся переговоры со скульптором из Нидерландов, городские властимогут установить бетонную статую возле городской администрации.Как писали Dni.ru, мем Ждун – интернет-аналог скульптуры, установленной в медицинскомцентре Университета Лейдена в Нидерландах. Маргрит ван Брифорт вдохновили натворчество пациенты, ожидающие приема врача. Художница подарила им постоянногокомпаньона – сидящее на скамейке животное, похожее на моржа.

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