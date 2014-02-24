Рогозин предложил латвийскому депутату отморозить уши назло России
29 марта 2017, среда, 10:16 – СОЧИ-24
Рогозин предложил латвийскому депутату отморозить уши назло России
Депутат латвийского сейма Имантс Парадниекс отказался пользоваться лифтами из-за нежелания "кормить российскую экономику". Заместитель председателя правительства России Дмитрий Рогозин в ответ предложил ему отморозить уши. "Я принципиально не использую лифты. Нигде и никогда. Я не делаю этого, потому что использованием лифтов мы кормим российскую экономику, поскольку частично закупаем энергию у них", – цитирует Имантса Парадниекса агентство Sputnik. Выбирая из благ цивилизации, источником которых является Россия, латвийский депутат поставил крест именно на лифтах. И не учел один момент: подъемные механизмы работают на том же электричестве, что обеспечивает комфортное пребывание в сейме. "Нужно еще назло нам уши отморозить", – написал в соцсети Facebook Дмитрий Рогозин. В интернете Парадниекса подняли на смех. "Дебил!" – заявил один из пользователей соцсети Twitter. "Латыши, как всегда, в пьяном угаре", – отметил другой. Депутата латвийского сейма сравнили с представителем Заксобрания Санкт-Петербурга Виталием Милоновым, известным неоднозначными заявлениями. Например, недавно эпатажный российский политик связал неприятие коррупции с просмотром порнофильмов. Высказывания Парадниекса тоже вызывают немало вопросов. В 2016 году он обратил внимание на русскоязычную вывеску "Ленинград" над кафе в центре Риги и заявил, что это "коммунистическая отрыжка на кириллице в свободной стране".
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Оперная певица Мария Максакова, вдова убитого экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, требует провести заочный суд по делу о мошенничестве ее супруга. Об этом сообщил адвокат погибшего Андрей Гривцов...»
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"Британия шагнула в неизвестность" – под такими шапками вышли 29 марта лондонские газеты. Процедура выхода из Евросоюза официально запущена. Что ждет британцев, да и остальных европейцев, за крутым поворотом?..»
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