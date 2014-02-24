Рогозин сравнил гуманитариев с ослами

Российский вице-премьер Дмитрий Рогозин опубликовал забавное видео на своей странице в Twitter. Ролик, героями которого стали ослы, чиновник посвятил гуманитариям и технарям. На кадрах видно, что животные по-разному выбираются из загона. Так, один из ослов просто перепрыгнул через деревянную преграду, а другой предпочел отодвинуть палку и спокойно пройти. "Сразу видно, кто технарь, а кто гуманитарий", – подписал Рогозин видео. Вероятно, вице-премьер имел в виду, что люди с техническим и гуманитарным складом ума выходят из затруднительных ситуаций разными способами. Отметим, что сам Рогозин получил гуманитарное образование – филологическое и экономическое.
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Министр здравоохранения России Вероника Скворцова считает, что отказ от курения в стране должен произойти "спонтанно". Чиновник назвала "смешной" идею своего ведомства о полном запрете на продажу сигарет родившимся после 2014 года, после достижения ими совершеннолетия...»
Три года назад Украина взбунтовалась против законов, инициированных Виктором Януковичем. Сегодня Петр Порошенко не только восстанавливает законодательные нормы, вызвавшие бурю негодования в обществе, но и вносит в Раду новые спорные инициативы...»
В отношении 24-летней жительницы Воронежской области возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное в отношении малолетнего", говорится в сообщении на сайте Следственного комитета России..»