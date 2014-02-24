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Рогозина обеспокоил ядерный провал Лондона
22 января 2017, воскресенье, 16:15 – ИА СОЧИ-24
"Опасный инцидент", – написал Рогозин на своей
странице в Twitter под новостью о пуске ракеты.
Между тем, в Британии продолжают замалчивать неудачный пуск
ракеты Trident. Так, премьер-министр Тереза Мэй отказалась прямо отвечать на
вопрос ведущего "Би-би-си", знала ли она об инциденте.
"Тестовые запуски проводятся постоянно, регулярно
проводятся испытания наших ядерных средств сдерживания. На тех дебатах мы
говорили о том, что будет происходить в будущем", – сказала Мэй.
Ранее газета The Sunday Times сообщила, что правительство Королевства
скрыло факт неудачного запуска ракеты Trident II D5. По информации издания пуск
был произведен с британской субмарины возле побережья американского штата
Флорида в июне прошлого года. Известно, что ракета не была оснащена ядерным
боезарядом.
Судя по указанным срокам, неудачный запуск был скрыт британским
правительством при прежнем премьер-министре Дэвиде Кэмероне перед принципиальным
голосованием в парламенте по модернизации ядерного щита страны.
Отмечается, что это было единственное испытание ракеты
Trident, произведенное Соединенным Королевством за последние четыре года. Причина
неудачи официально не раскрывается, однако источник The Sunday Times в ВМС рассказал,
что выпущенная с подводной лодки Vengeance ракета отклонилась от заданного
курса и полетела в сторону побережья США.
Источник:
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