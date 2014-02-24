Рогозина обеспокоил ядерный провал Лондона

22 января 2017, воскресенье, 16:15 – ИА СОЧИ-24



Рогозина обеспокоил ядерный провал Лондона

Дмитрий Рогозин прокомментировал неудачным пуск британской ракеты у берегов США. Вице-премьера встревожил данный факт."Опасный инцидент", – написал Рогозин на своейстранице в Twitter под новостью о пуске ракеты.Между тем, в Британии продолжают замалчивать неудачный пускракеты Trident. Так, премьер-министр Тереза Мэй отказалась прямо отвечать навопрос ведущего "Би-би-си", знала ли она об инциденте."Тестовые запуски проводятся постоянно, регулярнопроводятся испытания наших ядерных средств сдерживания. На тех дебатах мыговорили о том, что будет происходить в будущем", – сказала Мэй.Ранее газета The Sunday Times сообщила, что правительство Королевстваскрыло факт неудачного запуска ракеты Trident II D5. По информации издания пускбыл произведен с британской субмарины возле побережья американского штатаФлорида в июне прошлого года. Известно, что ракета не была оснащена ядернымбоезарядом.Судя по указанным срокам, неудачный запуск был скрыт британскимправительством при прежнем премьер-министре Дэвиде Кэмероне перед принципиальнымголосованием в парламенте по модернизации ядерного щита страны.Отмечается, что это было единственное испытание ракетыTrident, произведенное Соединенным Королевством за последние четыре года. Причинанеудачи официально не раскрывается, однако источник The Sunday Times в ВМС рассказал,что выпущенная с подводной лодки Vengeance ракета отклонилась от заданногокурса и полетела в сторону побережья США.

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