"Роскосмос" отзывает все двигатели "Протонов"

В ходе огневых испытаний двигателей второй ступени ракет-носителей "Протон-М", выпускаемых Воронежским механическим заводом, выявились технологические проблемы. Выяснилось, что при сборке использовались "неликвидные компоненты", передает "Коммерсантъ". Так, вместо материалов с содержанием драгоценных металлов использовались другие, менее жаростойкие. Сообщается, что проблемы коснулись двигателей РД-0210/0211 и РД-0213/0214, которые устанавливаются на вторую и третью ступени "Протона-М" соответственно. Руководство "Роскосмоса" приняло решение отозвать изделия на завод. Сообщается, что проверка отразится на сроках пусков ракет-носителей. По самым оптимистичным прогнозам, первый запуск "Протона" с Байконура состоится не раньше лета.
Президент Украины Петр Порошенко на совместной пресс-конференции с главой Финляндиии Саули Ниинисте заявил, что Киев готов противостоять "российским кибератакам". Однако эксперты сомневаются как в наличии у Украины профессиональных кадров для соответствующих целей, так и искренности слов самого Порошенко...»
Российские войска войдут в Белоруссию летом 2017 года – и там останутся. С экспертным прогнозом выступил украинский блогер и военный эксперт Алексей Арестович. В итоге Украине придется вести войну на три фронта, предупреждает "аналитик"...»
После исследования мяса цыплят Роскачество предложило Россельхознадхору запретить наиболее дешевые антибиотики, обычно применяемые при разведении мясных животных и птиц – нитрофуранов. Специалисты отметили, что подобная мера уже была принята в странах Евросоюза...»
Президент Украины Петр Порошенко на совместной пресс-конференции с главой Финляндиии Саули Ниинисте заявил, что Киев готов противостоять "российским кибератакам". Однако эксперты сомневаются как в наличии у Украины профессиональных кадров для соответствующих целей, так и искренности слов самого Порошенко...»
Российские войска войдут в Белоруссию летом 2017 года – и там останутся. С экспертным прогнозом выступил украинский блогер и военный эксперт Алексей Арестович. В итоге Украине придется вести войну на три фронта, предупреждает "аналитик"...»
После исследования мяса цыплят Роскачество предложило Россельхознадхору запретить наиболее дешевые антибиотики, обычно применяемые при разведении мясных животных и птиц – нитрофуранов. Специалисты отметили, что подобная мера уже была принята в странах Евросоюза...»