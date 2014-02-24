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России грозит мусорная катастрофа

26 декабря 2016, понедельник, 10:00 – ИА СОЧИ-24

России грозит мусорная катастрофа
России грозит мусорная катастрофа
В нашей стране отсутствует полноценная система переработки мусора. Если ситуация не изменится в ближайшее время, то, по прогнозам экспертов, через десять лет площадь свалок может увеличиться в два раза.
По информации "Гринпис", за 2016 год каждый россиянин выбросил около 400–500 килограммов мусора. Всего около 70 миллионов тонн отходов. При этом термической обработке подверглись лишь около 1,4 миллиона тонн, остальная часть оказалась погребена на свалках, пишет газета "Известия". Всего в России около 14 тысяч крупных свалок, общая площадь которых составляет примерно 4 миллионов гектаров. При этом каждый год площадь мусорных "захоронений" увеличивается на 0,4 миллиона гектаров. Эксперты предупреждают, что при отсутствии системы раздельного сбора и переработки отходов, через десять лет Россию просто накроет волна мусора. К 2026 году площадь свалок составит уже восемь миллионов гектаров, что соответствует площади двух Азовских морей. Специалисты подчеркнули, что на данный момент в стране всего около 1500 точек раздельного сбора отходов. Наибольшее количество таких пунктов сосредоточено в Москве, Мытищах, Ростове-на-Дону, Ижевске. Владивостоке, Хабаровске, Оренбурге, Архангельске, Владимире, Саранске и Мурманске. В Минприроды заявили, что современная система переработки мусора постепенно внедряется на всей территории страны. Кроме того, с 2017 года ситуация с отходами должна улучшиться, поскольку вступит в силу закон о запрете захоронения того, что можно утилизировать.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Крупные части Ту-154 нашли на глубине 27 метров

Водолазы нашли в Черном море обломки потерпевшего крушение 25 декабря самолета Минобороны Ту-154. Крупные части лайнера находятся на глубине 27 метров в одной миле от берега...»

сегодня, 15:43
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Вячеслав Володин избран председателем парламентского собрания Белоруссии и России. Решение принято единогласно на 51-й сессии союзного парламента, которая открылась 26 декабря в Госдуме...»

сегодня, 15:29
Порошенко нашел нового врага в правительстве

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сегодня, 15:29
"Приморским партизанам" отменили оправдательный приговор

Верховный суд России вынес решение по делу "приморским партизан"..»

сегодня, 14:44
Спасатели обнаружили корпус разбившегося Ту-154

Водолазы подтвердили, что обнаруженные в миле от береговой линии Сочи обломки являются корпусом потерпевшего крушение самолета Ту-154, передает РИА Новости..»

сегодня, 14:31
Какая погода ждет москвичей на Новый год

Синоптики Гидрометцентра России составили предварительный прогноз погоды на новогоднюю ночь в Москве. По их мнению, с 31 декабря на 1 января будет достаточно тепло...»

сегодня, 14:29
Катастрофу Ту-154 сняли на видео

В Центре общественных связей ФСБ России рассказали об установлении очевидцев крушения самолета Ту-154 в небе над Черным морем. Более того, оказалось, что трагедию засняла камера видеорегистратора одного из автомобилистов...»
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