Российская армия возбудила Госдеп

23 декабря 2016, пятница, 10:30 – ИА СОЧИ-24



Российская армия возбудила Госдеп

Слова Владимира Путина о том, что армия России сильнее любого потенциального агрессора, не на шутку взбудоражили Госдепартамент США. Представитель американского ведомства Джон Кирби не согласился с этим высказыванием и назвал вооруженные силы своей страны самыми мощными в истории."Я не думаю, что за всю историю человечества были вооруженные силы столь же обороноспособные, умные и сильные, как Вооруженные силы США сейчас", – заявил контр-адмирал в ответ на просьбу журналистов прокомментировать слова российского президента. Ответ Кирби был опубликован на официальном сайте Госдепартамента США. Напомним, ранее Владимир Путин в ходе ежегодного расширенного заседания коллегии Минобороны заявил, что на сегодняшний день Россия сильнее любого потенциального агрессора, однако расслабляться все равно не стоит. Президент добавил, что такое положение дел может быстро измениться, если в процессе модернизации армии и флота будет допущен хотя бы один существенный сбой. Российский лидер также отметил, что в 2017 году одной из приоритетных задач, стоящих перед министерством обороны, должно стать сбалансированное развитие всех видов и родов войск. Он подчеркнул, что необходимо продолжать освоение высокоточных видов вооружения, современных средств связи, разведки, управления и радиоэлектронной борьбы.Напомним, ранее некоторые западный журналисты признали, что Кремль и российская армия значительно повлияли на установившийся миропорядок. К числу побед Путина они отнесли стабилизацию военного конфликта в Сирии, а также влияние на демократии в странах Европы.

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