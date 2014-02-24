Российская легкоатлетка проиграла суд по допинг-скандалу
18 января 2017, среда, 16:59 – ИА СОЧИ-24
Российская легкоатлетка проиграла суд по допинг-скандалу
В Москве суд отказал в удовлетворении иска легкоатлетки Кристины Угаровой к телеканалу ARD, который снял фильм о допинг-скандале. Спортсменка пыталась доказать, что эта лента оскорбляет ее честь и достоинство, но слуга Фемиды с этим не согласился.Угарова требовала, чтобы фильм телеканала о допинге был удален. Адвокат спортсменки пообещал обжаловать решение суда, передает ТАСС. Соответствующая апелляция будет направлена в Мосгорсуд.
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Руководитель Департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Петросян заявил, что зеленоградская семья, из которой изъяли десятерых детей с ВИЧ, получала пособие от администрации города. На содержание приемышей выделялось более 630 тысяч рублей ежемесячно...»
Накануне великого православного праздника, Богоявления, или Крещения Господня, протоиерей, доцент Московской духовной академии Павел Великанов обратился к Интернет-пользователям с необычной просьбой. Он призвал россиян помнить о том, что они в ответе за "неправильные, смущающие и соблазняющие изображения", опубликованные в социальных сетях...»