Российская модель пропала за границей

10 марта 2017, пятница, 11:14 – ИА СОЧИ-24



Российская модель пропала за границей

Юная жительница Екатеринбурга бесследно исчезла, отправившись за границу на заработки. Последний раз 21-летняя модель была замечена в обществе подруги в аэропорту Бахрейна.Как рассказала мать пропавшей Маши, в Бахрейн девушка отправилась, чтобы заработать немного денег на новый iPhone, передает Life.ru. "Сказала, что устроилась барменом. Когда я спрашивала, как там с работой, как к ней относятся, она говорила, что все хорошо. Мы общались каждый день", – рассказала она. Однако неделю назад девушка перестала отвечать на сообщения и звонки родных. В соцсетях Маша также не появляется. Последнюю фотографию модель выложила в Instagram из аэропорта в Бахрейне. Можно предположить, что она планировала вылететь домой, однако что-то ей помешало. При этом знакомые девушки утверждают, что в арабской стране она работала вовсе не барменом, а администратором стриптиз-клуба. Отметим, судя по фотографиям, в Бахрейне Мария жила на широкую ногу – ее аккаунт пестрит снимками, на которых она запечатлена на фоне дорогих автомобилей. Мать Маши даже не представляет, куда могла улететь девушка. "Общалась с ее друзьями – никто не представляет, где она. Такого никогда не было, чтобы Маша исчезала, пропадала, тем более так надолго", – отмечает женщина.В аккаунте модели есть одна зловещая деталь. Три недели назад девушка выложила видео со своего дня рождения. Запись демонстрирует, как подруга осыпает ее конфетти. При этом один из пользователей написал под роликом: "Твин Пикс". День рождения Лоры" (главная героиня знаменитого сериала была убита при загадочных обстоятельствах). Автором странного комментария оказался питерский начинающий режиссер Ян Лонский. По словам молодого человека, он ничего плохого не имел в виду, просто стиль ролика напомнил ему мистическую киноленту.

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