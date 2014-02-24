Российская модель трагически погибла на аттракционе
19 января 2017, четверг, 15:29 – ИА СОЧИ-24
Российская модель трагически погибла на аттракционе
Модель из Барнаула Марина Яблочкина погибла на картинге в одном китайских парков аттракционов. Девушка скончалась после резкого столкновения со стеной. В результате трагедии Марина Яблочкина сломала шейный позвонок, сообщает Life.ru. Вместо того, чтобы удерживать пострадавшую в лежачем положении до приезда скорой помощи, желающие помочь пытались посадить девушку. В результате этих действий модель скончалась, рассказала сестра погибшей Светлана. Отметим, что 18 января Марине Яблочкиной исполнилось 28 лет. На своем последнем видео в социальной сети Instagram она задувает свечи на праздничном торте. Родственники пострадавшей собирают деньги на транспортировку тела в Россию. Смерть на картинге не является для девушки страховым случаем, так как ее жизнь "обеспечивалась" исключительно на рабочем месте. В связи с этим близкие Марины Яблочкиной обратились за материальной помощью к пользователям социальных сетей. Погибшая модель окончила Алтайской академии культуры и искусств. После этого на протяжении шести лет она работала в Китае участницей шоу-балета в одном из клубов. К Новому годудевушка планировала вернуться на родину.
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С каждым годом в стране растет количество желающих отдать дань традиции и окунуться в крещенскую прорубь с ледяной водой. Оказывается, священный ритуал кажется привлекательным не только россиянам, но и иностранцам, которые с удовольствием делятся своими мыслями по этому поводу...»
Белорусское Министерство по чрезвычайным ситуациям опубликовало на YouTube социальный ролик ведомства. В нем эпичные спасатели помогают попавшим в беду гражданам: вытаскивают их из-под завалов, спасают от пожара и так далее...»
"Очевидно, что при сегодняшних ценах на нефть и принятого решения не тратить дополнительные нефтегазовые доходы мы можем с уверенностью говорить о возможности покупки валюты на рынке", – рассказал вице-премьер России Игорь Шувалов в интервью изданию Bloomberg..»
Постоялец итальянского отеля Rigopiano di Farindola, в котором оказались заживо погребены под лавиной десятки туристов, рассказал, как ему удалось пережить трагедию. Тем временем спасатели приступили к ликвидации последствий обвала снега и уже обнаружили тело первого погибшего...»