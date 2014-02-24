Российские дипломаты должны покинуть США 1 января

"Те, кто имеет статус "персона нон-грата", имеют 72 часа с момента информирования до отъезда. Поэтому они должны покинуть страну, по моим расчетам, в воскресенье к полудню", – заявил представитель Белого Дома.
Россия ответит США после заявления Барака Обамы о высылке 35 российских дипломатов из Вашингтона и Сан-Франциско, сообщил пресс-секретарь Владимира Путина. По словам Дмитрия Пескова, "здесь абсолютно безальтернативно действует принцип взаимности"...»
Вместе с введением новых санкций из Вашингтона и Сан-Франциско будут высланы российские дипломаты, завили в администрации Барака Обамы. Он также сообщил, что США не ограничатся публично объявленными мерами...»
Глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов считает необходимым провести в нижней палате парламентские слушания по отклоненному президентом закону о создании федеральной и региональных информационных систем "Контингент обучающихся". Депутат считает, что "по законопроекту, вызвавшему серьезный общественный резонанс, необходимо проводить обсуждение в широком общественном формате"...»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова дала интервью по актуальной повестке дня изданию "Комсомольская правда". По ее мнению, в уходящем году русофобия в Европе и США потерпела окончательное поражение, а с новой американской администрацией можно ожидать плодотворного взаимодействия...»
Россия ответит США после заявления Барака Обамы о высылке 35 российских дипломатов из Вашингтона и Сан-Франциско, сообщил пресс-секретарь Владимира Путина. По словам Дмитрия Пескова, "здесь абсолютно безальтернативно действует принцип взаимности"...»
Вместе с введением новых санкций из Вашингтона и Сан-Франциско будут высланы российские дипломаты, завили в администрации Барака Обамы. Он также сообщил, что США не ограничатся публично объявленными мерами...»
Глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов считает необходимым провести в нижней палате парламентские слушания по отклоненному президентом закону о создании федеральной и региональных информационных систем "Контингент обучающихся". Депутат считает, что "по законопроекту, вызвавшему серьезный общественный резонанс, необходимо проводить обсуждение в широком общественном формате"...»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова дала интервью по актуальной повестке дня изданию "Комсомольская правда". По ее мнению, в уходящем году русофобия в Европе и США потерпела окончательное поражение, а с новой американской администрацией можно ожидать плодотворного взаимодействия...»