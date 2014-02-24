

Российские дипломаты должны покинуть США 1 января сегодня, 01:14 "Те, кто имеет статус "персона нон-грата", имеют 72 часа с момента информирования до отъезда..»

МИД назвал высылку дипломатов пощечиной Вашингтону сегодня, 01:14 Официальный представитель МИД России прокомментировала новые санкции и высылку российских дипломатов из США. Мария Захарова назвала администрацию Барака Обамы внешнеполитическими неудачниками...»

Россия ответит взаимностью на демарш США с дипломатами сегодня, 00:15 Россия ответит США после заявления Барака Обамы о высылке 35 российских дипломатов из Вашингтона и Сан-Франциско, сообщил пресс-секретарь Владимира Путина. По словам Дмитрия Пескова, "здесь абсолютно безальтернативно действует принцип взаимности"...»

Обама в агонии выслал российских дипломатов вчера, 23:29 Вместе с введением новых санкций из Вашингтона и Сан-Франциско будут высланы российские дипломаты, завили в администрации Барака Обамы. Он также сообщил, что США не ограничатся публично объявленными мерами...»



Никонов предложил обсудить отклоненный Путиным закон вчера, 23:01 Глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов считает необходимым провести в нижней палате парламентские слушания по отклоненному президентом закону о создании федеральной и региональных информационных систем "Контингент обучающихся". Депутат считает, что "по законопроекту, вызвавшему серьезный общественный резонанс, необходимо проводить обсуждение в широком общественном формате"...»

Атлета насмерть придавило 143-килограммовой штангой вчера, 22:00 В американском городе Анкени (штат Айова) в результате трагического происшествия скончался тяжелоатлет..»

В Петербурге на перекрестке заглохло такси-броневик вчера, 21:43 В Санкт-Петербурге на пересечении Вознесенского проспекта и Садовой улицы заглох необычный автомобиль – бронетранспортер, переделанный в такси..»

Захарова о бессовестной дипломатии Запада вчера, 21:16 Официальный представитель МИД России Мария Захарова дала интервью по актуальной повестке дня изданию "Комсомольская правда". По ее мнению, в уходящем году русофобия в Европе и США потерпела окончательное поражение, а с новой американской администрацией можно ожидать плодотворного взаимодействия...»