Российские фермеры просят Запад продлить санкции

28 марта 2017, вторник, 20:15 – СОЧИ-24



Российские фермеры просят Запад продлить санкции

Кубанские фермеры выступили за продление западных экономических санкций против России. Более полутора тысяч сельских жителей вышли на митинг с соответствующими требованиями.В администрации Краснодарского края рассказали, что митинг прошел в Тихорецке при поддержке краевой ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов, передает РИА Новости. На демонстрации земледельцы делились своим опытом и призывали молодежь вступить в их ряды.Отметим, что на митинге присутствовали и высокопоставленные фермеры. В частности, на акции были член Общественной палаты России Александр Шипулин и председатель Совета молодых фермеров Кубани Сергей Рудых."Фермеры – это работники земли, доказывают делами на земле, что умеют работать. Поэтому те достижения, которые наши отцы и деды вложили в основу фермерского движения, мы будем отстаивать и защищать", – заявил Сергей Рудых.При этом он отметил, что словосочетание "кубанский фермер" используется очень широко и не всегда к месту, однако это говорит лишь о том, что местные земледельцы "в почете" и находятся на очень высоком уровне. "И мы – молодежь – будем его отстаивать, никому не позволим использовать его в каких-то политических целях", – заключил председатель Совета. Напомним, в августе 2016 года краснодарские фермеры организовали своеобразный марш, отправившись на тракторах в Москву. В столице они хотели встретиться с президентом России Владимиром Путиным и рассказать ему о проблемах современного сельского хозяйства. Тем не менее, уже на следующий день земледельцы прекратили свой путь, получив предложение встретиться с областной администрацией.

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