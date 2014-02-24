Российские хоккеисты проиграли США на Чемпионате мира
30 декабря 2016, пятница, 08:45 – ИА СОЧИ-24
Российские хоккеисты проиграли США на Чемпионате мира
В Канаде завершился матч между Россией и США в рамках третьего тура группового этапа молодежного Чемпионата мира по хоккею. Поединок закончился со счетом 2:3 в пользу американской сборной.Среди россиян шайбами отметились Кирилл Ураков и Кирилл Капризов, передает газета "Известия". По итогам тура Россия заняла третье место в группе.
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Минпромторг России разработал стратегию развития отрасли до 2030 года, особое внимание в которой уделено рынку гражданской авиации. Согласно документу, ведомство планирует заработать около 43 миллиардов долларов на самолетах отечественного производства...»
Избранный президент США Дональд Трамп прокомментировал введение нового пакета санкций, принятого администрацией действующего главы государства Барака Обамы. Бизнесмен заявил, что он обсудит ограничительные меры против России со спецслужбами...»