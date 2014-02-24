Российские мужчины назвали главные качества женщины
13 февраля 2017, понедельник, 14:01 – ИА СОЧИ-24
Российские мужчины назвали главные качества женщины
В преддверии Дня святого Валентина Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос среди россиян и выяснил, на какие качества они обращают внимание при выборе второй половинки. Результаты исследования вполне согласуются с народной мудростью о том, что "мужчины любят глазами, а женщины ушами". Как показало исследование, 27% мужчин главным достоинством женщины считают красоту, менее важным сильный пол считает интеллект дамы (17%). Также в числе значимых качеств респонденты назвали искренность (15%), доброту (13%) и хозяйственность (9%), сообщается на официальном сайте ВЦИОМ.По мнению женщин, одной из самых важных качеств партнера является честность (23%), доброта (20%), надежность (16%), а также порядочность (15%), мужественность (12%), трудолюбие (11%) и умение заботиться (10%). При этом, большинство респондентов (43%) считают, что вторую половинку лучше всего искать в общем кругу друзей.Каждый четвертый (26%) предпочел бы завести приятное знакомство в вузе или на работе. По мнению эксперта центра Ивана Леконцева, опрос скорее отражает идеальные представления россиян о второй половинке, так как в реальности люди влюбляются в тех, кто находится рядом – в "живых людей со своими достоинствами и недостатками". Он поясняет, что и мужчины, и женщины предпочитают знакомиться в тех местах, в которых они регулярно бывают, и с теми, кто больше всего похож на них самих.Напомним, 14 февраля во многих странах мира отмечают День святого Валентина – праздник, посвященный влюбленным. В этот день близким людям принято дарить небольшие милые подарки – цветы, конфеты, игрушки и небольшие открытки в форме сердца, называемые "валентинки".
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Если США хотят заключить сделку с Россией на Ближнем Востоке, то администрации президента Дональда Трампа необходимо максимально ослабить Иран и свергнуть правящий в нем режим. Об этом пишет влиятельная американская газета The Wall Street Journal...»
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Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному контролю России (Россельхознадзор) ввела временные ограничения в отношении Жлобинского мясокомбината в Белоруссии, говорится в сообщении пресс-службы ведомства..»
Переодевшийся в девушку цыган зашел в магазин в Полысаеве Кемеровской области и потребовал отдать ему деньги из кассы за снятие порчи с продавщицы. На следующий день потерпевшая обратилась в полицию...»
У руководителей фракций Госдумы появятся по 30 помощников на общественных началах в регионах, ими могут стать бывшие депутаты. Как пояснил спикер нижней палаты Вячеслав Володин, помощники будут заниматься экспертной деятельностью и работой с избирателями...»