Российские Ту-95МС разнесли базы "ИГ"

Стратегические ракетоносцы Ту-95МС нанесли удар крылатыми ракетами по объектам запрещенной в России группировки "ИГ" в Сирии. Бомбардировщики пролетели над территорией Ирана и Ирака, совершив удар в районе Ракки. По данным Минобороны России, 17 февраля Ту-95МС нанесли удар крылатыми ракетами Х-101 по объектам "ИГ". Целями стали лагеря и центры подготовки террористов, а также пункт управления одного из крупных отрядов группировки, передает сайт "Комсомольская правда". Цели были поражены. Прикрывали бомбардировщики истребители Су-30см и Су-35с. Видео было опубликовано на YouTube-канале RT.
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Вице-премьер, министр внутренней политики, информации и связи Крыма Дмитрий Полонский объяснил заявления Киева об украинском вещании на полуострове звуковыми галлюцинациями. При этом он посоветовал главе министерства информационной политики Украины Юрию Стецю молиться...»
Госдума России заседала в пятницу, 17 февраля дольше обычного: депутаты обсуждали важные законопроекты. Правда, некоторые народные избранники вновь затеяли полемику о слишком долгих пленарных заседаниях палаты...»
Госдума обратилась к правительству с предложением рассмотреть вопрос об увеличении финансирования отраслевых вузов. Сейчас на работу таких учебных заведений выделяется средств меньше, чем на вузы Министерства образования...»