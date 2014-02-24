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Российские ученые создали нано-убийцу рака

16 января 2017, понедельник, 15:00 – ИА СОЧИ-24

Российские ученые создали нано-убийцу рака
Российские ученые создали нано-убийцу рака
Биологи и химики из России и Финляндии разработали новый способ борьбы со злокачественными опухолями. Созданные учеными наночастицы разрушают раковые клетки, но не наносят вреда здоровым тканям.
Группа исследователей разработала новый тип наночастиц, которые можно заполнять лекарством для химиотерапии и использовать для доставки токсичных веществ прямиком внутрь раковых опухолей. Об этом открытом учеными методе говорится в статье, опубликованной в Journal of Controlled Release."В культуру клеток вводились наночастицы с противоопухолевым препаратом. Затем мы подвергали наночастицы либо электромагнитному, либо инфракрасному облучению. В этих условиях температура образцов повышалась, полимерное покрытие сжималось, выпуская действующее вещество из пор", – пояснил РИА Новости Андрей Кудрявцев из Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН в Пущино.В последние годы ученые создали несколько принципиально новых методов лечения рака, опирающихся на различные органические или неорганические наночастицы. Иногда наночастицы сами по себе служат средством для удаления опухоли. Они становятся своеобразной "мишенью", на которую наводятся иммунные клетки или излучение лазера, сжигающее больные клетки.В других случаях наночастицы выступают лишь как средство доставки токсичных веществ в опухоль. Это ограничивает действие вредных препаратов и позволяет снизить дозу, достаточную для полного уничтожения злокачественных клеток. Российские ученые объединили плюсы обоих подходов, создав пористые наночастицы из кремния. Их можно наполнить любым веществом и изолировать от внешнего мира. Благодаря этому молекулы химиопрепаратов не смогут убить здоровые клетки и органы.Ранее сообщалось, что у россиян, страдающих от онкологических заболеваний, появилась надежда на скорое выздоровление. Как писали Dni.Ru., российские ученые начали испытания первого отечественного препарата против рака, который, по словам министра здравоохранения Вероники Скворцовой, уже показал фантастический результат.
Напомним, что, по данным Минздрава, за последние десять лет количество онкологических больных в России выросло на 18%. В настоящее время от рака страдают около трех миллионов россиян.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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