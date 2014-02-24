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Российские ученые создали шоколад из водорослей
29 марта 2017, среда, 15:59 – СОЧИ-24
Биотехнологи
ШБМ ДВФУ уже несколько лет ведут разработки новых продуктов питания на основе
морских организмов, в том числе растений. Уникальный продукт получил название "наношоколад",
поскольку отличается очень маленьким размером частиц ингредиентов и особыми
питательными свойствами.
По словам
доцента Департамента пищевых наук и технологий ШБМ ДВФУ Елены Добрыниной,
особенность лакомства кроется в технологии приготовления. Она сильно отличается
от традиционной, сообщает пресс-служба университета.
"Благодаря
инновационной технологии, биологически активные вещества "наношоколада" доставляются
в системы организма прицельно и эффективно", – рассказывает Добрынина. При этом
шоколад из водорослей имеет классический вкус.
Кроме того, отмечается,
что среди прочих ингредиентов, которыми ученые университета могут дополнить
шоколад, есть разнообразные дальневосточные дикоросы и продукты моря. Сейчас специалисты
дорабатывают и тестируют новую
технологию производства "наношоколада", готовится оформление патента.
Источник:
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