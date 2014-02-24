Российских дипломатов вывезут из США отдельным самолетом
30 декабря 2016, пятница, 17:44 – ИА СОЧИ-24
Российских дипломатов вывезут из США отдельным самолетом
Россия направит в США отдельный самолет, который должен будет забрать из страны российских дипломатов и членов их семей, передает НСН. Ранее Владимир Путин отмечал, что Россия не пойдет на зеркальные ответные меры. Более того, он пригласил детей американских служащих на новогоднюю елку в Кремле. Отметим, ранее Барак Обама распорядился выдворить 35 российских дипломатов из США. Россияне столкнулись с непредвиденными трудностями – в аэропортах отсутствовали билеты в Россию.
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