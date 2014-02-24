Российский чемпион отказался возвращать бронзу Олимпиады
11 января 2017, среда, 21:45 – ИА СОЧИ-24
Российский чемпион отказался возвращать бронзу Олимпиады
Российский бегун Максим Дылдин отказался возвращать бронзовую медаль, которую он завоевал на Олимпийских играх в Пекине в 2008 году. Бегун заявил, что честно победил в соревнованиях."Медаль у меня дома, пусть попробуют ее забрать", – цитирует его портал Properm.ru. Напомним, Дылдин был дисквалифицирован за употребление допинга на четыре года.
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Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала появившуюся в прессе информацию о наличии в России некоего компромата на избранного президента США Дональда Трампа. По словам дипломата, это "умопомрачительная ересь"...»