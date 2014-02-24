Российский хакер Касперски погиб в США

Программист, специалист по информационной безопасности, хакер Николай Лихачев, известный под псевдонимом Крис Касперски, скончался в больнице в Калифорнии. Он находился там с 10 февраля после неудачного прыжка с парашютом. Почти месяц Касперски провел в реанимации с тяжелой травмой головы и переломом левой ноги. В итоге экстремалу выкарабкаться не удалось – его отключили от аппарата искусственного жизнеобеспечения.Сообщалось, что 40-летний Николай Лихачев жестко приземлился во время прыжка в парашютном центре Skydive Deland. Прибывшие на место происшествия полицейские нашли хакера лежащим возле палатки, забрызганной кровью. По информации стражей порядка, несчастный дышал, но не мог разговаривать.Полицейские забрали с места происшествия личные вещи Лихачева, в частности, его шлем, обувь, парашют и защитные очки. Кроме того, в качестве вещественного доказательства была изъята видеокамера, находившаяся при пострадавшем.Заметим, что россиянин не был парашютистом-новичком. Ранее экстремал совершил 200 прыжков. Лихачев написал более десяти книг о компьютерных вирусах, защите информации и оптимизации программ. С 2008 года он постоянно жил и работал в Соединенных Штатах.Сообщалось, что российский спортсмен Ратмир Нагимьянов разбился во Французских Альпах. Как писали Dni.Ru, трагедия произошла в районе курорта Шамони. Облаченный в "костюм-крыло" экстремал прыгнул с высоты почти четырех тысяч метров, но парашют не раскрылся. На глазах у очевидцев Нагимьянов ударился о трехэтажное здание и погиб.
На Первом канале вышел очередной, четвертый выпуск программы "Пусть говорят" с 17-летней Дианой Шурыгиной, прославившейся на всю страну скандальной историей про изнасилование. Однако публика уже порядком устала от новой "народной героини", а потому отреагировала на шоу шквалом язвительных и циничных интернет-мемов...»
Королева Великобритании за месяц с небольшим до 91-летия решила предаться одному из своих любимых развлечений. Елизавета II оседлала пони, при этом пренебрегла правилами безопасности ради сохранения прически...»
Программист, специалист по информационной безопасности, хакер Николай Лихачев, известный под псевдонимом Крис Касперски, скончался в больнице в Калифорнии. Он находился там с 10 февраля после неудачного прыжка с парашютом...»
На Первом канале вышел очередной, четвертый выпуск программы "Пусть говорят" с 17-летней Дианой Шурыгиной, прославившейся на всю страну скандальной историей про изнасилование. Однако публика уже порядком устала от новой "народной героини", а потому отреагировала на шоу шквалом язвительных и циничных интернет-мемов...»
Королева Великобритании за месяц с небольшим до 91-летия решила предаться одному из своих любимых развлечений. Елизавета II оседлала пони, при этом пренебрегла правилами безопасности ради сохранения прически...»
Программист, специалист по информационной безопасности, хакер Николай Лихачев, известный под псевдонимом Крис Касперски, скончался в больнице в Калифорнии. Он находился там с 10 февраля после неудачного прыжка с парашютом...»