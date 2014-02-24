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Российский майор найден мертвым в гостинице
2 января 2017, понедельник, 15:59 – ИА СОЧИ-24
В полиции сообщили, что мужчину обнаружили мертвым в одном из номеров гостиницы "Дружба", где он был временно прописан. Следов насилия на теле 45-летнего офицера не зафиксировано.
В пресс-службе Южного военного округа отметили, что причиной смерти могла стать сердечная недостаточность. "1 января в центр
оперативного управления полиции Еревана со станции скорой
помощи поступил сигнал о том, что в одном из номеров гостиницы "Дружба"
обнаружено тело мужчины", – отметил начальник отдела по связям со СМИ,
анализа и информации управления информации и по связям с общественностью
полиции Армении капитан полиции Эдгар Джаноян.На место происшествия прибыла оперативная группа во главе с
заместителем начальника управления полиции Еревана полковником полиции
Артаком Погосяном, передает ТАСС. Установлено, что умерший – 45-летний гражданин России
Виктор Емельянов, временно прописанный в указанной гостинице. Емельянов
служил заместителем начальника штаба одной из воинских частей
российской военной базы в Армении, воинское звание – майор. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По факту происшествия проводится
доследственная проверка. Российская военная база дислоцируется в Армении согласно
межгосударственному договору между Москвой и Ереваном, заключенному в
1995 году. В 2010 году в документ внесены изменения, в соответствии с
которыми срок пребывания соединения с первоначальных 25 лет продлен до
49 лет, то есть до 2044 года. Власти Армении считают российское военное
присутствие, наряду с Погрануправлением ФСБ России в республике, важной
составляющей национальной безопасности страны.
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