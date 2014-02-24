Российский миллионер прикинулся бродягой

Совладелец популярного сервиса по идентификации музыки Shazam Дмитрий Волков на время стал уличным музыкантом. Объяснять причины смены имиджа бизнесмен отказался. Российский миллионер под видом бродяги устроил в районе Большой Дмитровки концерт на пианино. Прохожие наслаждались его навыками игры на клавишном инструменте на протяжении полутора часов.Несколько москвичей без труда узнали в уличном музыканте бизнесмена Дмитрия Волкова. Тем не менее, совладелец Shazam какое-то время отказывался раскрыть свое настоящее имя. Однако даже после того, как он подтвердил личность, предприниматель не раскрыл причины своего поступка.Примечательно, что Волков не выбирал музыкальные инструменты для выступления. Пианино, как и другие окружавшие музыканта вещи, было вынесено из квартиры при переезде, сообщает Рамблер/новости. Отметим, что многие звезды периодически устраивают уличные концерты. Например, в ноябре 2016 года популярный певец Борис Гребенщиков выступил на Украине в Полтаве. Фотографии с мероприятия позднее появились на странице артиста в социальной сети Facebook. А в 2015 году грузинский певец Вахтанг Кикабидзе выступил неподалеку от киевской станции метро "Площадь Льва Толстого". Артист в костюме пилота исполнил песню "Чито Грито" из советского фильма "Мимино".
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