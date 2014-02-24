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Российский миллионер прикинулся бродягой

22 марта 2017, среда, 14:45 – ИА СОЧИ-24

Российский миллионер прикинулся бродягой
Российский миллионер прикинулся бродягой
Совладелец популярного сервиса по идентификации музыки Shazam Дмитрий Волков на время стал уличным музыкантом. Объяснять причины смены имиджа бизнесмен отказался.
Российский миллионер под видом бродяги устроил
в районе Большой Дмитровки концерт на пианино. Прохожие наслаждались его навыками игры на клавишном инструменте на протяжении полутора часов.Несколько москвичей без труда узнали в уличном музыканте бизнесмена Дмитрия Волкова. Тем не менее, совладелец Shazam какое-то время отказывался раскрыть свое настоящее имя. Однако даже после того, как он подтвердил личность, предприниматель не раскрыл причины своего поступка.Примечательно, что Волков не выбирал музыкальные инструменты для выступления. Пианино, как и другие окружавшие музыканта вещи, было вынесено из квартиры при переезде, сообщает Рамблер/новости. Отметим, что многие звезды периодически устраивают уличные концерты. Например, в ноябре 2016 года популярный певец Борис Гребенщиков выступил на Украине в Полтаве. Фотографии с мероприятия позднее появились на странице артиста в социальной сети Facebook. А в 2015 году грузинский певец Вахтанг Кикабидзе выступил неподалеку от киевской станции метро "Площадь Льва Толстого". Артист в костюме пилота исполнил песню "Чито Грито" из советского фильма "Мимино".

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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